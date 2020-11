Stone eleva oferta pela Linx; ações retomam negociação com alta de 3%

A Linx (LINX3) informou, por meio de fato relevante divulgado na tarde desta terça-feira, 17, que a Stone elevou em 268,59 milhões de reais a oferta a ser paga em dinheiro para aquisição da companhia. A nova proposta corresponde a um pagamento adicional em caixa de 1,50 por ação da Linx, totalizando um valor em dinheiro de 33,56 por ação. Com a notícia, os papéis da Linx tiveram negociação interrompida na B3 por cerca de 45 minutos, das 12h41 às 13h26. Às 13h31, registravam alta de 3,17%, sendo cotados em 36,10. Antes da informação, operavam em baixa de 0,5%.

Com base no preço de fechamento das ações classe A da StoneCo e PTAX do dia 16 de novembro de 2020, o preço total por ação da Linx corresponde a 38,06 reais, diz o fato relevante.

Isso porque a proposta contempla ainda mais 0,0126774 ações classe A da Stone, negociadas na Nasdaq, conforme termos iniciais. Pelo documento divulgado agora, permanecem inalterada a parcela a ser paga em ações classe A da Stone ou Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da Stone.

Ainda segundo o fato relevante, a nova proposta da Stone está condicionada à assembleia geral extraordinária marcada para esta tarde, assim como à aprovação dos itens do acordo.

