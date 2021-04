Startup por trás da vacina da AstraZeneca fará IPO

A startup Vaccitech PLC, que está por trás do desenvolvimento da vacina desenvolvida em parceria pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford registrou um pedido de IPO nesta sexta-feira. Segundo as informações do The Wall Street Journal, a empresa espera ser avaliada em US$ 700 milhões. A oferta é coordenada pelos bancos Morgan Stanley, Jefferies e Barclays.

No documento enviado à SEC, além da vacinação, a empresa defende que usará sua tecnologia para tratamentos de câncer e hepatite e afirma que pretende se listar na bolsa Nasdaq (de Nova York) com a sigla VACC. Segundo a Reuters, a preferência por ser listada na bolsa norte-americana frustra as expectativas do Reino Unido de se tornar um polo financeiro global.

Ainda no formulário, a empresa diz que não teria direito a receber quaisquer royalties ou pagamentos de sublicenciados pela comercialização da vacina AstraZeneca até o fim da pandemia.

Segundo a Reuters, em 2020 a receita da empresa caiu 30%, para US$ 4,8 milhões, no ano fiscal encerrado em 31 de dezembro. A queda acontece mesmo com a redução dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento.

A Vaccitech PLC é uma empresa fundada no Reino Unido que conta com o apoio de instituições de investimento como Tencent, Gilead Sciences, Sequoia Capital China, Liontrust, Korea Investment Partners e Oxford Sciences Innovation.