SP retomará restrições?; velório de Maradona e tudo para ler hoje

No radar: feriado nos EUA, Caged e o que mais move o mercado nesta quinta

Em mês com a maior entrada de capital estrangeiro na bolsa, menor fluxo externo é desafio para a manutenção dos 110 mil pontos

Velório de Maradona reúne milhares de pessoas e tem confusão com a polícia

Maradona é velado na Casa Rosada, em Buenos Aires, nesta quinta-feira (26) e deve receber dezenas de milhares de pessoas

São Paulo pode retomar restrições em meio à alta de casos de covid

As hospitalizações atingiram o nível mais alto desde o início de outubro. A atual fase da quarentena acaba nesta semana e pode ser repensada

Puxado pelos EUA, mundo registra recorde diário de mortes por covid-19

Estados Unidos registraram o maior número de mortes por covid-19 desde maio — mais de 2 mil óbitos em 24 horas

STF julga se crime de injúria racial pode ou não prescrever

Julgamento é realizado uma semana após um homem negro ser espancado e morto por dois homens brancos em Porto Alegre

Confiança do comércio cai 2,3 pontos em novembro, diz FGV

A segunda queda consecutiva na confiança do comércio mostra que voltam a surgir obstáculos para recuperação do setor

Indústria de máquinas de construção cresce 14% e fatura R$ 15 bi em 2020

As fabricantes tiveram um bom desempenho mesmo diante da pandemia, impulsionadas principalmente pelo agronegócio e pela mineração

Apple pode parar produção de iPad e MacBook na China por guerra comercial

A maçã americana não caiu longe da árvore e quer evitar se tornar vítima da guerra comercial iniciada por Donald Trump

B3 prepara plataforma de negociação de títulos de crédito privado; entenda

Objetivo é simplificar a negociação de ativos como debêntures, CRIs e CRAs, com referências de mercado para os preços; novidade beneficia investidores

Bolsonaro isenta moradores do Amapá do pagamento da conta de luz

“Com isso, busca-se proteger os consumidores do estado, sem causar prejuízo que inviabilize a companhia”, disse o governo federal

Lava Jato mira ex-funcionário da Petrobras por US$ 2,2 milhões em propinas

Funcionário teria recebido cerca de US$ 2,2 milhões, entre 2009 e 2015, para favorecer a trading company em negociações de compra de combustíveis marítimos

Biden pede que americanos evitem aglomerações no Dia de Ação de Graças

Biden afirmou que o combate à covid-19 será prioridade no seu governo e acusou Trump de se render diante de uma crise de saúde pública

A Rússia está atenta ao aquecimento global. Só não quer impedi-lo

Vladimir Putin será o anfitrião de um evento internacional que vai debater o futuro do Ártico. A questão é que o degelo pode facilitar seus planos

Conheça o Discord, app de comunicação que pode valer 7 bi de dólares

Serviço de bate-papo que ganhou popularidade durante a quarentena pode dobrar seu financiamento em menos de um ano

Veja os cursos com descontos na semana da Black Friday

Plataforma da Hotmart, Instituto Embelleze e Alura são algumas das empresas com descontos

Nesta quinta-feira (26), é divulgado no Brasil o Caged do mês de outubro. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

“O sucesso é um mestre terrível. Convence às pessoas inteligentes a pensar que não vão perder” — Bill Gates.

