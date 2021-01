Só 8 das 81 ações do Ibovespa sobem; shoppings lideram perdas e Petrobras busca 7ª alta seguida

Em manhã de queda de cerca de 1,5% para o Ibovespa, apenas oito das 81 ações que compõem o índice operam no positivo. Puxam os ganhos Hypera (HYPE3), com alta de 2,11%, Weg (WEGE3), de 1,98%, e PetroRio, de 1,52%. As ações da Petrobras, que operavam no negativo, também viraram para alta, seguindo a forte alta dos preços do petróleo no exterior. Na ponta oposta, JHSF (JHSF3), que figurou entre as maiores quedas ontem, seguem em movimento negativo (-3,09% hoje), com investidores de olho nos avanços da pandemia e temor de novas medidas de restrição. Na sequência, aparecem os papéis das varejistas B2W (BTOW3) e sua controladora Lojas Americanas (LAME4), com baixas de cerca de 2,7%.

Confira abaixo os principais destaques de ações desta sessão:

Shoppings

As ações de shoppings voltam a sofrer com temor de novas medidas de restrição para conter a pandemia da covid-19. Ontem, o governo do Reino Unido decretou novo lockdown com validade a partir de hoje. Além de JHSF (JHSF3), Iguatemi (IGTA3), Aliansce Sonae (ALSO3), Multiplan (MULT3) e brMalls (BRML3) caem 2,09%, 3,97%, 2,84% e 1,68%, respectivamente.

Siderúrgicas

Depois da disparada ontem, a Vale (VALE3) e as siderúrgicas, com CSN (CSNA3), Usiminas (USIM5), Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4), têm dia de realização de lucros, puxadas pela maior aversão ao risco do mercado. Esses papéis recuam 0,61%, 1,00%, 1,61%, 0,35% e 0,76%. O movimento de baixa, no entanto, é mais amena, diante de mais um dia de alta para os preços do minério de ferro. A commodity negociada no porto chinês de Qingdao subiu 1,55%, cotadas em 167,86 a tonelada.

Petrobras

As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) viraram para o positivo, buscando o sétimo pregão seguido de ganhos. No período, acumulam alta superior a 7%. O movimento hoje acompanha os preços do petróleo no exterior, que sobem após apreensão de navio-tanque sul-coreano no Golfo Pérsico e expectativas de que os membros da Opep e aliados estudam um possível corte na produção da commodity em fevereiro. A queda do índice do dólar (DXY), que mede a força da moeda americana contra uma cesta de divisas fortes, também ajuda a sustentar a alta dos preços da commodity.

Os contratos futuros do petróleo Brent, usados como referência pela estatal e negociados em Londres, registravam alta de 3,09% nesta tarde.

Sanepar

As units da Sanepar (SANB11) afundam mais de 3%, indo para sua quarta sessão seguida de queda, após corte de recomendação pelo Credit Suisse. O banco rebaixou a classificação dos papéis de neutra para underperform, equivalente a venda, com preço-alvo em 27,10 reais, o que implica um potencial de alta de 7,9% frente ao fechamento de ontem.