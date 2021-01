Só 6 das 81 ações do Ibovespa sobem; JHSF lidera após prévia do 4º trimestre

Em dia de queda do Ibovespa, somente seis das 81 ações do índice operam no positivo. Na liderança dos ganhos, as ações da JHSF (JHSF3) sobem 3,00% após prévia operacional do quarto trimestre. A companhia apresentou vendas contratadas de 378,6 milhões de reais no período, evolução de de 192,9% na comparação anual. No acumulado do ano, as vendas atingiram 1,229 bilhão de reais, avanço de 228,5% frente ao registrado em 2019.

Segundo analistas da EXAME Research, os números, como já esperavam, vieram muito bons, mostrando evolução nas vendas nos empreendimentos mais recentes da empresa. Eles comentam que continuam otimistas com o case e mantêm a recomendação de compra para as ações. O resultado consolidado do 4º trimestre está previsto para ser divulgado no dia 11 de fevereiro.

Vale e siderúrgicas

Entre as principais contribuições negativas para o índice em pontos, aparecem as ações da Vale (VALE3), com queda de 1,33%, na contramão do dia positivo para o minério. As siderúrgicas também operam em baixa hoje. Os papéis de CSN (CSNA3), Gerdau (GGBR4), Metalúrgica Gerdau (GOAU4) e Usiminas (USIM5) registram desvalorizações de 1,60%, 2,06%, 2,25% e 1,97%, respectivamente.

O minério de ferro negociado no porto chinês de Qingdao avançou 0,77%, indo para 173,69 dólares a tonelada.

Petrobras

As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) caem cerca de 2%, acompanhando o desempenho dos preços do petróleo no exterior.

Os contratos do petróleo Brent, negociados em Londres e usados como referência pela estatal, registram queda de 1,26%, em 55,71 dólares o barril, com preocupações em relação ao avanço de casos de covid-19 na China ofuscando planos dos Estados Unidos para um grande pacote de estímulo. A China registrou o maior número de casos diários em mais de 10 meses, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta, levando o país a colocar mais de 28 milhões de pessoas sob bloqueios.