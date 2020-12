Smiles dispara até 6% com proposta de incorporação pela Gol; Petrobras cai

As ações da Smiles (SMLS3) chegaram a subir 5,8% nesta manhã, após a Gol (GOLL4) anunciar proposta de incorporação de ações envolvendo as principais subsidiárias operacionais da companhia. Caso implementada, resultará na migração dos acionistas da Smiles (SMLS3) para a base acionária combinada da Gol e Smiles. Para aqueles que não optarem por migrar, receberão o resgate em dinheiro.

Neste momento, as ações da Smiles avançam 3,59%, enquanto os papéis da Gol registram alta de 2,74%.

Quer saber a melhor forma de se posicionar na bolsa? Conte com a assessoria do BTG Pactual Digital

A operação ainda será submetida à aprovação dos acionistas da Gol e da Smiles.

Segundo fato relevante divulgado ao mercado, a Gol informa os acionistas da Smiles poderão trocar cada ação ordinária da Smiles por 0,825 ação preferencial da GOL ou receber 22,32 reais em dinheiro por cada ação da Smiles. Os acionistas da Smiles também poderão escolher um formato misto, desde que a quantia em dinheiro ou em as ações preferenciais não supere 80%.

A relação de troca, no valor de 22,32 reais por ação, representa um prêmio de aproximadamente 26,3% sobre o médio ponderado pelo volume dos últimos 30 dias de 17,67 reais, mas, em comparação com o fechamento da última sexta (quando encerrou cotada em 21,73 reais), o prêmio é de 2,7%.

Para os analistas da Exame Research, o fato de a Gol ter retomado os planos para incorporação da Smiles mostra que a administração da companhia está confortável com a atual situação financeira da companhia e as perspectivas futuras para o segmento aéreo. “Considerando o momento ainda nebuloso para o segmento de viagens, a notícia tende a provocar uma movimentação intensa nas ações da Smiles nesta segunda”, comentam.

Petrobras

Depois de subir por quatro pregões seguidos, acumulando ganhos de mais de 8% na semana passada, as ações da Petrobras (PETR3; PETR4) têm dia de realização de lucros, acompanhando os preços do petróleo no mercado internacional. Os contratos do petróleo Brent, cotados em Londres e usados como referência pela estatal, recuam 1,02% nesta manhã. O movimento ocorre em meio ao aumento de casos de coronavírus no mundo, que força uma série de novas restrições, incluindo regiões do estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

Vale

Já a Vale (VALE3) sobe 0,29% neste momento, puxada pelo minério de ferro, que segue em valorização, impulsionado por demanda na China. Os contratos futuros da commodity negociados na Bolsa de Dalian avançaram 1,57%, cotados em 967,50 iuanes, ou 147,90 dólares, a tonelada.

Ambev

Depois de ter sua recomendação cortada para underweight, equivalente a venda, na semana passada pelo Morgan Stanely, a Ambev (ABEV3) teve, agora, foi elevada de neutra para compra pelo HSBC. O banco aponta como preço-alvo para os papéis o patamar de 16,50 reais, o que implica um potencial de valorização de 12% frente ao fechamento da última sexta-feira. Nesta sessão, as ações da companhia operam em alta de 1,76%.

Equatorial

A Equatorial (EQTL3) informou que seu conselho de administração aprovou progama de recompra de até 50 milhões de ações ordinárias, com prazo de 18 meses, contados a partir de hoje. Segundo a companhia, o objetivo da operação é manutenção em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento sem redução de capital social. A empresa estima, com base na média ponderada dos últimos dez pregões, que o valor destinado para a operação atinja 1,08 bilhão de reais.

Segundo analistas da Exame Research, a notícia é marginalmente positiva para as ações da empresa. “O tamanho do programa é relativamente pequeno, envolvendo cerca de 0,5% do total de papéis em circulação, o que não tende a afetar fortemente as cotações dos ativos”, comentam. Nesta sessão, os papéis da companhia têm leve alta de 0,32%.