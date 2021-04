Small caps recomendadas pelo BTG para abril

O BTG Pactual digital atualizou suas recomendações de small caps para o mês de abril com duas alterações. Entraram na carteira Locaweb (LWSA3) e a Intelbras (INTB3), no lugar da empresa de soluções para transporte Randon (RAPT4) e da companhia de pás eólicas Aeris (AERI3).

A entrada da Locaweb ao portfólio se dá para que haja na carteira uma maior exposição ao e-commerce brasileiro. “Estamos cada vez mais confiantes de que a Locaweb tem uma perspectiva brilhante”, apontam os estrategistas no relatório.

Eles explicam que a empresa dobrou sua base de clientes no segmento de comércio em 2020. Além disso, o número de novas lojas que usam a plataforma de e-commerce cresceu 30% nos meses de janeiro e fevereiro, em comparação ao quarto trimestre de 2020. Destacam ainda a adição média diária de novas lojas, que foi recorde em março.

Os fatores posicionam a empresa em um ciclo de crescimento positivo. O relatório ressalta ainda que a empresa está prestes a ingressar no Ibovespa, em maio, e que deve continuar crescendo em ritmo acelerado e entregar poderosas fusões e aquisições.

Já a Intelbras é a segunda aposta da carteira por apresentar um valuation bom, para uma empresa que cresce de forma consistente — 20% ao ano, com 30% a 40% de retorno sobre capital investido (ROIC, na sigla em inglês).

Os analistas apontam que a Intelbras pode passar por um processo de reprecificação conforme constrói seu histórico como uma empresa listada. “Não ficaríamos surpresos em ver a Intelbras negociando perto de 30x P/L [índice Preço/Lucro]”, dizem no relatório.

A carteira do BTG busca capturar as melhores oportunidades do mercado de small caps brasileiro. Ela reúne cinco ativos com um valor de mercado de até 15 bilhões de reais, tendo como benchmark o índice de small caps da B3 (SMLL). Desde julho de 2010, a carteira acumula uma rentabilidade de 2.306,3%, ante 145,6% do SMLL e 91,3% do IBOV.

