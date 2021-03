Small caps: as oportunidades para bater o Ibovespa em 2021

Sem conseguir se recuperar das quedas do início da pandemia, o Índice Small Caps (SMLL) ficou para trás do Ibovespa, que fechou 2020 em alta e vem quebrando recordes, puxado pelo setor de commodities. Mas a melhora do ambiente interno, com perspectivas de aprovação de reformas, pode reservar um futuro ainda mais promissor para as small caps.

Quer saber quais small caps têm os melhores potenciais de alta? Confira no relatório da Exame Research

“As small caps tendem a se beneficiar mais quando o ambiente interno está mais seguro, com crescimento mais forte e juros baixos por mais tempo”, afirma Thomás Gibertoni, gestor de portfólio da Portofino.

Com a vitória de candidatos do governo na disputa pela presidência da Câmara e do Senado, o maior otimismo dos investidores sobre a economia interna tem se refletido nas taxas de juros futuras, que expressam a expectativa do mercado para a Selic nos próximos anos.

Em menos de duas semanas, as perspectivas de Selic para 2027 caíram em 50 pontos base, de 7,48% para 6,98%. Nesse mesmo período, o Ibovespa subiu 2,44%, enquanto o SMLL, 5,44%. Na última semana, o SMLL subiu 5,59% e o Ibovespa, 4,5%.

“As small caps têm maior foco na economia doméstica. Agora que passou o momento de otimismo com as vacinas, os holofotes vão se voltar para o problema fiscal do país, com necessidade de maior estabilidade política e avanço de reformas. Essa situação vai ditar a performance e o aumento de exposição em small caps”, diz Ricardo Cavalieri, estrategista de ações do BTG Pactual Digital.

Efeito semelhante ocorreu em 2019, quando a tão esperada reforma da previdência foi aprovada. Naquele ano, o Índice Small Caps conseguiu quase o dobro do retorno do Ibovespa, subindo 58,2% contra 31,58%.

Em 2016, quando o impeachment da Dilma Rousseff elevou o otimismo sobre a economia local, o SMLL avançou 49,35%, enquanto o Ibovespa, 26,86%.

Potencial de alta

Por serem muito menores que gigantes, como Vale (VALE3) e Itaú (ITUB4), as small caps são bastante conhecidas por guardarem um grande potencial de alta. E as ações da PetroRio (PRIO3), que se valorizaram 6.300% em cinco anos, são um exemplo disso. Com o aumento do volume de negociação e valor de mercado durante o período, os papéis da petroleira entraram no Ibovespa no fim do ano passado. No mesmo período, as ações ordinárias da Petrobras (PETR3) subiram 259%.

A própria Magazine Luiza (MGLU3), que tem a melhor performance do Ibovespa nos últimos três anos, também já foi uma small cap. Desde 2018, quando entrou no principal índice da bolsa, seus papéis subiram 940%. Quem comprou ações da empresa antes, no início de 2016, conseguiu 36.800% de rentabilidade.

Entre as ações que atualmente compõem o SMLL, as da Locaweb (LWSA3) são as que se mostram mais perto de se tornarem a próxima Magazine Luiza. Desde sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) no ano passado, as ações da companhia já subiram 594%. “A Locaweb cresceu muito na pandemia e tende a continuar crescendo”, afirma Cavalieri.

Focada em serviços de internet, os papéis da companhia se beneficiaram do agressivo plano de expansão por meio de aquisições e com a maior busca por ações de tecnologia durante as fases mais agudas da pandemia. Com a forte alta de seus papéis, a empresa já realizou desdobramentos e pretende fazer uma nova oferta de ações em menos de um ano de seu IPO.

Maior diversificação, menor liquidez

A maior quantidade de ações e menor concentração do SMLL também é uma das vantagens em relação ao Ibovespa, em que cinco empresas concentram 40% do índice. No caso do SMLL, as cinco empresas com maior participação representam apenas 19% do índice.

Por outro lado, as ações do Ibovespa, por terem maior liquidez, são a principal porta de entrada de investidores estrangeiros, que precisam estar preparados para desinvestir de maneira rápida do país em caso de uma virada de cenário.

Essa menor liquidez também influencia a performance de small caps. ”Por serem menos cobertas, há maior assimetria de informação nessas empresas. Então suas ações tendem a subir ou cair rapidamente, conforme o mercado passa a olhar para elas”, diz Gibertoni.

Mas o oposto, conta o gestor, também ocorre. “Às vezes, elas são deixadas de lado até que o mercado perceba que o valor das ações está incorreto. Então, ocorre um fluxo muito grande.”