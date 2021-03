Sinqia dispara 6% com resultado. Vale a pena comprar a small cap?

Uma das small caps preferidas do investidor pessoa física, a Sinqia (SQIA3) é um dos destaques da bolsa brasileira nesta quinta-feira, 11, com ganhos na casa de 6%.

As ações da empresa de software para o setor financeiro sobem em reação dos investidores aos resultados trimestrais divulgados na noite de quarta-feira, depois do fechamento do mercado. A empresa ampliou a margem Ebitda (operacional) para 18%, o patamar mais elevado desde que abriu o capital em 2013.

As receitas subiram 23% nos três meses finais do ano, para 59 milhões de reais, como reflexo do aumento dos negócios motivado pela pandemia.

"A empresa apresentou fortes resultados no quarto trimestre, nos surpreendendo positivamente em alguns segmentos de negócios, como as receitas orgânicas de software", escreveu Vitor de Melo, analista da EXAME Invest Pro.

Segundo Melo, o provável crescimento via fusões e aquisições poderá levar a companhia a apresentar performance melhor do que os seus pares globais.

Mas, apesar da avaliação positiva sobre os resultados, Melo manteve a recomendação neutra para os papeis da Sinqia. "Gostaríamos de ver a mesma dinâmica nos trimestres subsequentes", disse o analista.

O preço-alvo para a ação no fim do ano embutia um potencial de alta superior a 15% no fechamento da quarta-feira, mas que diminuiu com a forte alta dos papeis nesta quinta.