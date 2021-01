Siga o dinheiro: as pistas sobre os rumos da economia, pela EXAME Gavekal

2021 caminha para ser mais um ano recheado de incertezas, o que torna ainda mais complicado definir as estratégias de alocação para os investidores. Um caminho para tentar antever um ano tão complexo é mapear o destino do capital recorde injetado pelo Federal Reserve (o banco central americano) e pelo governo na maior economia do mundo, os Estados Unidos. Esse é o tema do novo relatório da EXAME Gavekal Research.

O relatório, de autoria do analista Tan Kai Xian, repassa algumas das principais maneiras como o socorro financeiro do Fed e da Casa Branca impactou a economia americana, seja por meio do auxílio às famílias e aos desempregados ou por meio de empréstimos facilitados às empresas, além das operações do Tesouro para injetar liquidez nos mercados e para reforçar os balanços dos bancos comerciais.

Em seguida, o analista busca avaliar como tamanho volume de capital acumulado deve ser despendido no ano que começa, algo que terá impactos relevantes sobre o nível de atividade e sobre os preços dos ativos nos Estados Unidos.

Um dos canais se dará por meio dos bancos comerciais, que, na avaliação de Xian, podem reter o capital de maneira prudencial e semelhante ao que aconteceu nos anos que se seguiram à crise financeira global de 2008.

Ou seja, os bancos são beneficiados pela injeção massiva de capital pelo Fed, mas só uma parte é repassada na forma de empréstimo para empresas e famílias.

Mas nem tudo é pessimismo. Do lado do setor privado não financeiro, o experiente analista da Gavekal pontua que o número de empresas que tiveram que fechar as encerrar as atividades foi muito menor do que seria esperado dada a retração gigantesca do Produto Interno Bruto (PIB) graças aos programas emergenciais do governo, como o PPP. E que, diante da queda abrupta da demanda, trataram de suspender investimentos e reforçar o caixa.

Esse dinheiro “parado” agora começa a fluir e o entendimento de Xian é que ele será utilizado em boa medida para a recomposição de estoques nas companhias, mas também para investimentos em projetos, na medida em que a demanda é retomada. Não será um processo acelerado, dado o nível ainda elevado de ociosidade, mas vai reforçar a atividade.

Por fim, Xian consolida a sua análise apontando qual deve ser o efeito para os preços de ativos e para a economia como um todo. Saiba mais com a EXAME Gavekal Research.