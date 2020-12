Cielo dispara 15% em 4 pregões; PetroRio salta 39% no mês e caminha para a maior alta do Ibovespa

No último pregão do ano, o Ibovespa opera próximo da estabilidade, com leve alta de 0,06%, em 119.466 pontos, após ter renovado mais cedo máxima intradiária mais cedo ao ultrapassar o patamar dos 120.000 pontos. Entre as maiores altas do índice hoje, aparecem as ações de Cielo (CIEL3), Azul (AZUL4) e Klabin (KLBN11), com ganhos de 5,49%, 3,98% e 3,71%, respectivamente. Do outro lado, Usiminas puxa as perdas, com queda de 3,12%, em meio ao recuo do minério de ferro, seguida por Hapvida (HAPV3) e Santander (SANB11).

Apesar do dia morno para o índice, o benchmark da Bolsa brasileira busca sua segunda alta mensal consecutiva, registrando em dezembro, até o momento, alta de 9,61%. No ranking das maiores valorizações do mês, as primeiras colocações ficam com PetroRio (PRIO3), CSN (CSNA3), que busca também o posto de maior alta do ano, e IRB Brasil (IRBR3), que, por sua vez, deve fechar 2020 com o pior desempenho. No período, esses papéis acumulam ganhos de 39,41%, 35,77% e 22,17%, respectivamente. Na contramão, apenas nove das 77 ações do Ibovespa registram queda. Os piores desempenhos ficam com Via Varejo (VVAR3), Carrefour Brasil (CRFB3) e Cosan (CSAN3), com baixas de 7,55%, 3,43% e 2,37%.

Confira abaixo os principais destaques de ações desta sessão:

Vale e siderúrgicas

As siderúrgicas Usiminas (USIM5) e CSN (CSNA3) recuam mais de 2% nesta sessão, pressionadas pela queda dos preços do minério na sessão. No mesmo setor, Gerdau (GGBR4) se descola e sobe 0,49%, enquanto, entre as mineradoras, Vale (VALE3) avança 0,48%.

Os contratos futuros da commodity negociados na Bolsa de Dalian caíram 3,48% nesta quarta, indo para 150,74 dólares a tonelada. O movimento ocorre em meio a planos da China de controlar a produção de aço no próximo ano, uma ameaça à demanda em um ano de fortes ganhos para a commodity.

Cielo

As ações da Cielo (CIEL3) sobem 4,96%, indo para a quarta sessão seguida no positivo. No período, acumulam ganhos de 15%. No início da semana, coluna do jornal O Globo apontou que o Banco do Brasil (BBAS3), que é controlador da companhia junto com o Bradesco (BBDC4), está avaliando se desfazer de sua participação na empresa, mas sem dar mais detalhes sobre o assunto. O banco detém 28,65% da companhia.

Segundo o estrategista Gustavo Cruz, da RB Investimentos, o mercado comemora quando o assunto volta a esquentar, por entender que a empresa se beneficiaria com uma mudança de gestão.

B2W e Lojas Americanas

As ações da B2W (BTOW3) chegaram a subir quase 5% na máxima do dia, agora avançam perto de 3%. A sua controladora Lojas Americanas registram alta de 0,72%.

No radar, a Lojas Americanas (LAME4) e B2W, por meio de sua subsidiária AME, adquiriram a Parati Crédito por 34 milhões de reais. A Parati tem acesso direto ao Sistema de Pagamentos Brasileiros (SPB) e ao Sistema de Pagamentos Instântaneos (SPI).

Segundo analistas da Genial Investimentos, a aquisição é importante porque melhora as soluções da AME, como contas digitais, cartões de crédito, cartões pré-pagos, financiamento ao consumidor e integração PIX no ecossistema online da Americanas. “Em outras palavras, sua plataforma deve se tornar mais atraente para compradores e vendedores. Apesar de ser uma aquisição relativamente pequena, esperamos uma reação positiva para LAME4”, comentam. A aquisição ainda está sujeita à aprovação do BCB.

Sanepar

Fora do Ibovespa, as units da Sanepar (SAPR11) afundam 6,34% após a companhia informar que a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) fixou o índice de reajuste tarifário em 5,11%, com vigência a partir de 5 de fevereiro.

A Agepar também definiu sobre o processo de abertura de consulta pública para a segunda revisão tarifária periódica, com os estudos preliminares da agência reguladora apontando para uma tarifa básica preliminar no valor de 5,3031 reais por metro cúbico, o que representa uma redução de 2,5882% em relação à tarifa que passará a vigorar em fevereiro de 2021. O processo de Consulta Pública relativa à primeira fase da segunda revisão tarifária periódica, de acordo com a Agepar, terá início em 04 de janeiro.