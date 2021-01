Siderúrgicas disparam até 7%, Vale salta 4% e Via Varejo sobe 3% com vendas no Natal

Em dia de otimismo generalizado nos mercados, as ações da CSN (CSNA3), que encerraram 2020 como a maior alta do Ibovespa (+126%), disputam com a PetroRio (PRIO3) a liderança dos ganhos do índice no primeiro pregão do ano. Ambas sobem acima de 7% neste momento. As demais siderúrgicas Gerdau (GGBR4), Metalúrgica Gerdau (GOAU4) e Usiminas (USIM5) seguem o movimento e avançam 4,83%, 5,48% e 4,44%, respectivamente.

Conheça 10 investimentos recomendados para 2021 com o relatório gratuito do BTG Pactual digital

No setor de mineração, as ações da Vale (VALE3) também sobem 3,87% puxadas pela alta dos preços do minério de ferro. A commodity negociada no porto chinês de Qingdao avançou 3,0% neste pregão, indo para 165,29 dólares a tonelada. Os papéis da Bradespar (BRAP4), holding que detém participação na Vale, registram alta de 3,17%.

Petrobras

Acompanhando o bom humor do mercado, os papéis ordinários e preferenciais da Petrobras (PETR3; PETR4) têm ganhos de 2,25% e 2,58%, respectivamente, apesar do pregão praticamente estável para os preços do petróleo no exterior. Os contratos do petróleo Brent, usado como referência pela estatal e negociados em Londres, registram leve alta de 0,08%, sendo cotados em 51,84 dólares o barril, em meio a expectativas de que os membros da Opep e aliados possam limitar a produção da commodity ao patamar atual em fevereiro em uma reunião no fim do dia. Esse é o primeiro encontro depois da decisão de elevar em 500 mil barris por dia o limite da produção em acordo firmado no ano passado, fator que foi considerado essencial para a recuperação dos preços da commodity no segundo semestre de 2020.

Via Varejo

As ações da Via Varejo (VVAR3), dona das marcas Casas Bahia e Pontofrio, têm valorização de 2,23%, após bom desempenho das vendas no período do Natal.

De acordo com fato relevante divulgado ao mercado hoje, a Via Varejo teve um crescimento de 20,2% no GMV (indicador usado para calcular o volume bruto de mercadorias, na sigla em inglês) no Natal de 2020, que foi impulsionado pelo forte avanço do e-commerce de 125,2% do e-commerce na comparação anual entre os dias 19 e 25 de dezembro.

Segundo analistas da Exame Research, os dados são positivos para a Via Varejo e para o setor de e-commerce como um todo. “Os números mostram um aquecimento ainda relevante nas vendas on-line no fim do ano passado — o que, naturalmente, cria uma expectativa positiva para 2021”, comentam.

Pão de Açúcar

As ações do GPA (PCAR3) operam com leve baixa de 0,51%. No radar, os acionistas do grupo e de sua subsidiária integral Sendas (que atualmente detém a unidade Assaí) aprovaram, em suas respectivas assembleias gerais extraordinárias, a proposta de reorganização societária para proceder com a segregação da unidade de “cash and carry” (atividade de atacado de autosserviço) que é operada sob a marca Assaí, conforme fato relevante em conjunto divulgado ao mercado.

A operação consistirá na transferência da participação da Sendas na Éxito para o GPA por meio de uma cisão parcial, seguida da segregação da Sendas Distribuidora. As ações de emissão da Sendas e atualmente de propriedade do GPA serão distribuídas aos acionistas da empresa na proporção de uma ação ordinária da Sendas para cada ação ordinária de emissão do GPA.

A distribuição das ações ordinárias e ADSs (American Depositary Securities) da Sendas aos acionistas e titulares de ADSs do GPA em decorrência da cisão ocorrerá após a listagem da Sendas no segmento do Novo Mercado e a aprovação da listagem de ADSs da Sendas. As ações ordinárias e ADSs do GPA continuarão a ser negociadas com o direito de receber ações ordinárias da Sendas até a data de corte, o que está previsto para ocorrer antes do final do primeiro trimestre de 2021.

Os analistas da Genial Investimentos comentam que, no geral, acreditam que a transação potencial pode desbloquear valor para a Sendas, já que é provável que apresente múltiplos melhores do que Carrefour (CRFB3) e GPA assim que for listada no B3. Por outro lado, entendem também que as ações do GPA perderiam a sua melhor operação “interna” e, portanto, poderiam perder algum apelo no futuro devido à ausência de um modelo de negócio atraente para o longo prazo. Como tal, eles apontam que pode haver inicialmente uma reação positiva para os papéis do GPA, já que os investidores procuram entrar no IPO (oferta pública inicial, na sigla em inglês) de Sendas com descontos múltiplos por meio de PCAR3.