Siderúrgicas disparam até 5% e Vale sobe 3% com minério; Petrobras tem 8ª alta seguida

Depois de atingir os 120.942 pontos na máxima do dia, o Ibovespa perdeu força e virou para o terreno negativo na tarde desta quarta-feira, 6, após apoiadores do presidente americano, Donald Trump, invadirem o Capitólio dos Estados Unidos em tentativa de evitar que o Senado certifique a vitória do democrata Joe Biden para assumir Casa Branca no dia 20 de janeiro. O índice fechou em baixa de 0,23%, em 119.100 pontos. Com o movimento, apenas 21 das 81 ações do benchmark da bolsa brasileira encerraram em alta.

O destaque entre os ganhos seguiu com as ações de commodities. Em pontos, os papéis da Vale (VALE3) exerceram a maior contribuição positiva, enquanto, em variação, as siderúrgicas lideraram as altas, seguindo esta ordem: Gerdau (GGBR4), Usiminas (USIM5), Metalúrgica Gerdau (GOUA4) e CSN (CSNA3), com valorização acima de 4%. Do lado oposto, Magazine Luiza (MGLU3) foi a maior contribuição negativa em pontos para o índice, ao passo que, em porcentagem, B2W (BTOW3), seguida de sua controladora Lojas Americanas (LAME4) registraram as maiores quedas.

Confira abaixo os principais destaques de ações desta sessão:

Vale e siderúrgicas

As ações da Vale (VALE3) avançaram 2,81%, no quarto pregão consecutivo de ganhos, acompanhando o movimento de alta do minério de ferro, que também puxou as siderúrgicas. Os papéis de Gerdau (GGBR4), Usiminas (USIM5), Metalúrgica Gerdau (GOAU4) e CSN (CSNA3) subiram 4,95%, 4,11%, 4,06% e 4,05%, respectivamente. Os papéis da Bradespar (BRAP4), holding que detém participação na Vale, também seguiram o tom positivo e avançaram 4,04%.

O minério de ferro cotado no porto chinês de Qingdao subiu 0,51% nesta sessão, indo a 168,72 dólares a tonelada, na sua quarta alta seguida.

Mesmo após o recente rali, os analistas do BTG Pactual reforçaram, em relatório desta data, que acreditam que os fundamentos por trás da recomendação otimista para o papel da Vale seguem intactos. A ação segue como a favorita do banco no setor de materiais básicos, com recomendação de compra.

Para eles, não há razões para assumir que os preços do minério irão colapsar — a expectativa do banco para os preços da commodity é de 130 dólares a tonelada para 2021, acima do consenso –, mas apontam que, mesmo se os preços corrigirem moderadamente, há gordura suficiente nos preços das ações da Vale para acomodar tal adversidade.

Eles esperam um retorno total para a Vale (considerando valorização do ativo mais dividendos) de 30% ao longo deste ano 2021.

No fim do ano passado, surgiram notícias de que as autoridades chinesas estariam estudando possível corte na produção de aço no país, o que trouxe uma certa instabilidade para o preço dos ativos. Mas, para os analistas, esse cenário é pouco provável. Com o Produto Interno Bruto (PIB) chinês previsto para crescer entre 8% e 10% em 2021, e sendo altamente impulsionado por investimento intensivo em aço, eles duvidam que haja espaço para tal queda na produção de aço do país, o que também ajuda a reforçar a tese otimista para o papel.

Petrobras

As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras (PETR3; PETR4), que chegaram a subir quase 3% na máxima do dia, amenizaram os ganhos durante esta tarde, mas ainda fecharam em alta de 0,99% e 0,10%, respectivamente. Esse foi o oitavo pregão consecutivo no positivo. A estatal segue impulsionada pela alta dos preços do petróleo no exterior após decisão ontem da Opep+ em restringir a oferta da commodity nos próximos dois meses.

Os contratos futuros do petróleo Brent, negociados em Londres e usados como referência pela estatal, subiram 1,19% nesta sessão, cotados em 54,24 dólares o barril, no maior patamar desde fevereiro. A commodity repercutiu também dados de estoques de petróleo nos Estados Unidos, que recuaram em 8,01 milhões de barris na semana encerrada no dia 1° de janeiro, para 485,459 milhões, segundo divulgou hoje o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês).

E-commerce

Os papéis de e-commerce voltaram a cair forte hoje. A B2W (BTOW3), que liderou as perdas do Ibovespa, registrou perdas de 6,93%, na sua quinta queda consecutiva, enquanto Magazine Luiza (MGLU3) recuou 5,33% e Via Varejo (VVAR3), 4,38%.

Segundo o analista Bruno Lima, da Exame Research, a queda reflete um movimento global de rotação de ativos, com investidores indo em busca de setores cíclicos, como commodities, enquanto vendem o restante dos ativos.