Shoppings disparam 7% após banco citar setor como ‘boa aposta’ para 2021

Em sessão de alta de mais de 2% do Ibovespa, que se aproxima dos 110 mil pontos e caminha nesta terça-feira, 24, para seu maior patamar de fechamento desde 21 de fevereiro, as ações dos shoppings lideram os ganhos do índice. Na ponta positiva, aparecem BR Malls (BRML3), Iguatemi (IGTA3) e Multiplan (MULT3), com valorização de 6,89%, 6,69% e 6,66%, respectivamente.

Quer saber como aproveitar o melhor da bolsa no meio deste vaivém? Conte com a assessoria do BTG Pactual Digital

Em relatório desta terça, analistas do Credit Suisse apontam o setor como “boa aposta” para o início de 2021. Entre os papéis, dizem que continuam dando preferência para cases de qualidade e destacam Multiplan e Iguatemi como top picks. Os preços-alvos dessas ações foram atualizados, passando de 28,00 para 30,00 e de 45,00 para 48,00, respectivamente. Para BR Malls, seguem com recomendação neutra em função da preferência por ativos com presença mais dominante.

Os analistas comentam ainda que o setor de shoppings vem passando por um período considerável de desempenho abaixo da média do mercado, mesmo quando comparado com papéis mais sensíveis a juros e varejo. Eles ressaltam que a expectativa era de uma recuperação muito lenta para o setor e nível de vacância de dois dígitos. No entanto, a realidade tem se mostrado diferente e os resultados e conversas com players do setor indicam vendas na casa de 80% a 85% do patamar pré-covid, aumento de vacância perto de 2 pontos percentuais e inadimplência caminhando para normalização, depois de um trimestre forte.

“O que mais impressionou foi o fato de que as empresas não queimaram caixa e ja estão atualmente em um patamar próximo de 20% do fluxo de caixa livre do ano passado. Os nossos contatos indicam que outubro também foi um mês forte, com um patamar de vendas próximo de 85% quando comparado com o nível pré-covid”, comentam.

Petrobras

Dando continuidade ao movimento de ontem, as ações da Petrobras (PETR3; PETR4) sobem mais de 4% nesta sessão. O otimismo acompanha a alta dos preços do petróleo e elevação de recomendação dos American Depositary Receipts (ADRs) da companhia pelo Bank of America, de neutra para compra, com preço-alvo passando de 10,50 dólares para 14,00 dólares. A meta corresponde a um potencial de valorização de cerca de 50% frente ao fechamento de ontem.

No exterior, os contratos do petróleo Brent, negociados em Londres e usados como referência pela estatal, sobem 3,8%, cotados em 46,72 dólares o barril, e atingem o nível mais alto desde março com notícias promissoras sobre vacinas alimentando expectativas sobre uma recuperação mais rápida da demanda da commodity. Além disso, o início de transição de poder no governo americano, após autorização da agência de Administração e Serviços Gerais da Casa Branca (GSA), reduz incertezas políticas nos Estados Unidos e também contribui para o bom humor.

Ainda no radar da Petrobras, a empresa informou ontem que sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF) enviou notificações de resgate antecipado aos investidores de cinco títulos globais. Segundo a estatal, o valor total do resgate é equivalente a 2 bilhões de dólares, excluindo juros capitalizados e não pagos, e será financiado com recursos próprios. A precificação do resgate está prevista para o dia 18 de dezembro, enquanto a liquidação ocorrerá em 23 de dezembro.

No mesmo setor, PetroRio (PRIO3), que tentou se firmar no positivo, volta a cair (-1,63%), descolada da alta da commodity, em movimento de realização de lucros. Nos últimos 3 pregões, os papéis da companhia acumulam alta de mais de 31%, após a companhia anunciar, na semana passada, a compra de participações em campos na região do pré-sal.

Bancos

O maior apetite ao risco dos investidores também impulsiona os papéis dos grandes bancos, vistos como porta de entrada dos estrangeiros na Bolsa brasileira. Bradesco (BBDC4) sobe 5,15%, enquanto Santander (SANB11), Itaú (ITUB4) e Banco do Brasil (BBAS3) avançam 2,42%, 2,94% e 3,10%, respectivamente.

Contribuindo para o otimismo com bancos, depois de ter elevado a recomendação do setor financeiro americano para overweight, equivalente a compra, na semana passada, o Credit Suisse destaca, em relatório hoje, o forte argumento para essas ações sob a ótica do valuation. “Não só o setor parece barato em comparação ao mercado, como cada subgrupo parece bastante atrativo”, comentam os analistas.

Ânima Educação

Os papéis da Ânima Educação (ANIM3) caem mais de 4% após a companhia anunciar que fará uma oferta primária de até 36,45 milhões de ações com esforços restritos. Considerando o preço de fechamento de ontem, em 31,15 reais, a operação pode movimentar cerca de 1,1 bilhão de reais. A precificação está prevista para o dia 3 de dezembro.

Apesar da queda hoje, os analistas da Exame Research comentam que o movimento já era esperado pelo mercado, mas tem implicações positivas para a companhia. “A aquisição da Laureate, por R$ 4,4 bilhões, implica numa elevação brusca do endividamento da Ânima, e qualquer iniciativa para equalizar a gestão da dívida é bem-vinda. Considerando o bom momento operacional da companhia, independente dos ativos recém-adquiridos, espera-se uma recepção positiva do mercado, dada a boa execução da estratégia”.

Klabin

Segundo apurou o Valor Econômico, o BNDESPar, braço de investimentos em participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), está se preparando para vender a fatia de 7,5% que detém da fabricante de papel e celulose. Considerando o preço atual da unit, a operação pode movimentar cerca de 2 bilhões de reais.

Os analistas da Exame Research comentam que, caso concretizada, a venda representa mais uma movimentação estratégica por parte do BNDES. “O banco já deixou claro que pretende vender sua presença em Bolsa, mas tem aguardado a valorização das cotações e não tem se desfeito a qualquer preço — no caso de Klabin, as units já sobem 25% em 2020, estando perto da máxima do ano”.

Para a Klabin, apontam, a venda do capital tende a trazer pressão negativa aos ativos, mas a demanda elevada pode amortecer eventuais quedas mais bruscas. De acordo com o jornal, há potenciais compradores que já começaram a enviar sinais de interesse nas ações.

Nesta sessão, as units da companhia caem 0,64%, puxadas também ao movimento de queda do dólar hoje. No mesmo setor, Suzano (SUZB3) recua 1,05%.

Small caps

Os papéis da Tupy (TUPY3) disparam mais de 6,6% e figuram entre as maiores altas do Índice de Small Caps (SMLL) da B3.

Em entrevista à EXAME Invest, Werner Roger, gestor da Trígono Capital, casa focada em small caps, apontou a companhia como uma das que vê como barata na Bolsa e com grande potencial de valorização. Nessa mesma linha, ele também comentou sobre São Martinho (SMTO3) e Simpar (SIMH3). As duas últimas sobem 1,48% e 2,02%, respectivamente, nesta sessão.

Localiza

A Localiza (RENT3) espera que o Conselho de Administração de Defesa Econômica (Cade) aprove a combinação dos negócios com a Unidas no segundo semestre de 2021, de acordo com o diretor financeiro da companhia, Mauricio Teixeira, em entrevista à Bloomberg. Segundo ele, ainda há pouca visibilidade se algum tipo de remédio deverá ser exigido por parte do regulador.

Na sessão, as ações da companhia recuam 0,14%, enquanto os papéis da Unidas (LCAM3) sobem 1,84%.

Carrefour Brasil

O Carrefour Brasil (B) se comprometeu a reverter o resultado das lojas apurado na última sexta-feira, 20, a projetos de combate ao racismo no país. A rede de supermercados também disse que criará um fundo para promover a inclusão racial e o combate ao racismo, com aporte inicial de 25 milhões de reais. Ontem, as ações da companhia caíram 5,4% após protestos durante o final de semana. As manifestações ocorreram depois que João Alberto Silveira Freitas, um homem negro, foi sido espancado até a morte na última quinta-feira por seguranças que atuavam em uma loja da rede em Porto Alegre.

Hoje, as ações do Carrefour Brasil operam em queda de 0,62%.