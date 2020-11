BTG Pactual digital aumenta captação de previdência privada na pandemia

No auge da pandemia, entre os meses de março e maio, os resgates de fundos de previdência foram maiores do que as aplicações, apresentando um saldo líquido negativo acumulado de 7,2 bilhões de reais, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Mas a debandada durou pouco tempo. Os meses seguintes já mostraram uma recuperação. Até setembro, o saldo estava positivo em 22,6 bilhões de reais, segundo a entidade.

Para o BTG Pactual digital, o cenário foi outro. O banco digital teve menos de 1% de evasão de recursos na pandemia, e o mês de abril foi o período em que sua seguradora mais captou investimentos em previdência privada durante todo o ano de 2020, com 12% de aumento na carteira.

Gabriel Escabin, head de Previdência do BTG Pactual digital, explica que a empresa não registrou queda significativa nos aportes em previdência, mas, sim, uma movimentação de perfil de investimentos – clientes que deixaram a renda fixa para apostar em renda variável, e vice-versa. “Isso foi possível graças aos produtos da seguradora do banco, que facilitam a mudança, e à gestão eficiente dos investimentos dos clientes, que aplicaram seus recursos de maneira mais inteligente, aproveitando as oportunidades do mercado.”

E o ritmo de captação continua aumentando. Nos últimos quatro meses, o BTG Pactual digital subiu duas posições no ranking de seguradores do mercado. “Isso é resultado do bom trabalho que realizamos para nossos clientes, levando educação financeira, conhecimento sobre produtos e oferecendo gestão de qualidade”, afirma Escabin. “A curadoria do BTG Pactual é o grande diferencial na entrega dos nossos produtos.”

Diferenciais

Entre os atrativos dos planos de previdência privada do BTG Pactual digital, o executivo destaca três diferenciais. O primeiro é que o banco não cobra taxa de carregamento. “Recentemente, os bancos também deixaram de cobrar, mas só para novos clientes, ou seja, os antigos pagam carregamento de entrada ou saída”, conta o executivo. “Esse tipo de taxa é abusivo, pois não contempla o cenário de investimentos que vivemos atualmente.”

A segunda vantagem dos planos do BTG é não segregar a taxa de administração por valor de acesso ao produto. Hoje, as seguradoras cobram taxas proporcionais aos valores investidos – quanto mais o cliente investe, menor é a taxa paga. Isso acaba não sendo interessante para o cliente, por isso o banco cobra a taxa de administração de acordo com o perfil de investimento, de seu risco e do trabalho que ele dá ao gestor para alcançar a métrica.

“Não cobramos para ter um resultado financeiro, mas, sim, pelo valor agregado, para termos esse cliente na casa, assim mantemos uma relação de longo prazo com ele”, diz Escabin.

Além de ter taxas competitivas e alinhadas com o que o mercado de investimento oferece, o BTG não segrega o patrimônio do cliente pela taxa de administração. Todo cliente, independentemente do tamanho, tem acesso à grade de produtos de maneira única.

Outro diferencial do BTG Pactual digital é a flexibilidade de um sistema de planos multifundos. Nele, o cliente investe em múltiplos fundos de investimento dentro de um único produto certificado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). Isso dá ao cliente mais flexibilidade de atuação, já que pode investir em ativos de renda fixa e variável, realocar os valores com mais facilidade e ainda ter uma vantagem tributária.

No modelo tradicional VGBL, a compensação de perdas e ganhos é feita separadamente entre os fundos. Já no multifundo a compensação entre perdas e ganhos é realizada em conjunto, ou seja, o cliente acaba pagando menos imposto de renda no resgate. “É um benefício que só o BTG Pactual oferta ao cliente e de maneira universal em todos os produtos”, ressalta o executivo.

Outra facilidade dos planos de previdência privada do BTG é a portabilidade, que no banco é feita de forma simples e rápida pelo aplicativo. Ao enviar o extrato de previdência atual, o banco fará um comparativo para mostrar que seus produtos são competitivos e qual o ganho de fato do cliente com a migração. O aceite é feito digitalmente e é o BTG que aciona a entidade cedente de recursos para que envie os valores. E não há incidência de imposto de renda na transferência dos valores.

Todos os perfis

O BTG Pactual digital disponibiliza produtos para os mais diversos perfis de investimento, desde superconservadores – como BTG Pactual Tesouro Selic, com uma das menores taxas de administração do mercado brasileiro, 0,20% ao ano – até produtos com operações mais estruturadas, atrelados a long short, derivativos, investimentos offshore, que têm taxas de administração mais altas, pois demandam uma capacidade de gestão mais elevada.

“Nossos produtos se adequam aos mais diferentes perfis financeiros e de risco do cliente, por isso não têm limite de idade, sexo ou de saúde para participar. São para todos. O que fazemos é indicar que o cliente siga seu perfil de risco para não se assustar, por exemplo, com uma rentabilidade negativa”, afirma Escabin.

O BTG Pactual digital também não segrega clientes por volume de dinheiro. É possível acessar qualquer produto de previdência do banco com apenas 1.000 reais iniciais. Ainda assim, todos os meses o BTG lança novos fundos de previdência diferenciados no mercado, nos mais diversos perfis.

Há dois meses, por exemplo, foi lançado o BTG Pactual Multiações, um fundo de previdência que investe até 100% do patrimônio em fundos de ações e faz uma composição de risco baseada nas melhores estratégias de ações do Brasil. “A maioria dessas estratégias não está disponível para o investidor pessoa física, o que dá ao cliente uma segurança adicional.”

Ainda em novembro a empresa pretende trazer fundos de previdência de renome no mercado. “Vamos ter grandes nomes introduzidos na prateleira do BTG, onde o cliente poderá comprar a própria previdência diretamente pelo aplicativo do banco”, conta Escabin.

Atendimento humanizado

E, para quem quer tirar dúvidas sobre previdência, o BTG disponibiliza canais de atendimento humanizado 24 horas por dia, todos os dias da semana, com assessoria especializada para explicar os produtos disponíveis e avaliar se a previdência é ideal para a carteira do cliente.

A plataforma de investimentos tem, inclusive, um simulador de previdência privada. “É a único do mercado que diz ao cliente que previdência não é um produto que se encaixa em seu perfil de investimento se esse for o caso”, afirma o executivo. “Seguimos à risca o princípio de transparência.”

O head da área no banco indica aos interessados primeiro acessar a página de previdência no site do BTG para conhecer os produtos e abrir uma conta, sem custo de manutenção atrelado. O site tem informações objetivas em relação ao produto: tipo de plano (VGBL e PGBL), tributação (progressiva ou regressiva) e se faz sentido aderir ou não ao produto.

“Apesar de a previdência privada ser um tema conhecido pelos brasileiros, as pessoas não investem pelo momento de vida ou por desconhecimento dos produtos e acabam investindo o dinheiro de maneira indevida. Por isso a educação financeira é fundamental, até mesmo para evitar a perda de eficiência fiscal da previdência”, orienta Escabin.

Os clientes também podem acessar os canais do BTG no YouTube para ter acesso às informações sobre os produtos. Lá, influenciadores levam informações de maneira construtiva para o patrimônio do cliente, criando mais intimidade com a previdência privada.