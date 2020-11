Black Friday: tudo que você precisa saber antes de comprar

A Black Friday é uma data tipicamente americana, mas que ganhou muito espaço no Brasil, afinal, brasileiro adora uma promoção. O evento, que acontece em novembro, reúne preços baixos e muitos descontos em diversos produtos.

Com origem norte-americana, a data costuma acontecer em uma sexta-feira do mês de novembro. Pelo menos, por lá. No Brasil é comum ver anúncios de de ofertas durante um mês inteiro. Mas é preciso ter atenção.

No episódio #009 do podcast Exame Agora, explicamos como surgiu a Black Friday, as mudanças do evento que vai ocorrer pela primeira vez em meio a uma pandemia, e quais são os principais cuidados a tomar na hora de fazer as compras.

De olho nas boas estimativas e aproveitando a data para oferecer desenvolvimento pessoal e profissional e liberdade financeira para todos os brasileiros, a Exame vai oferecer descontos que podem chegar a 60% do valor de cursos e planos de assinaturas de recomendações de investimentos.

Os descontos serão aplicados em todos os cursos da Exame Academy e às assinaturas de recomendações de investimentos da Exame Research. A promoção também é válida para os combos de assinaturas. Com os descontos, cursos serão oferecidos a partir de R$ 9 reais por mês e também têm assinaturas de Research com preços a partir de R$ 6 mensais.

