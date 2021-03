Serviços de telefonia de Elon Musk; novos sintomas da covid e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (11) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Westwing e Cruzeiro do Sul estreiam na B3 e o que mais move o mercado

Otimismo volta a reger mercado internacional, enquanto investidores locais seguem preocupados com aumento de gastos com auxílio

Elon Musk planeja oferecer serviços de telefonia para famílias de baixa renda

O relatório divulgado pela empresa revela que a Starlink tem mais de 10 mil clientes nos Estados Unidos e em outros países

Cientistas descobrem quatro novos sintomas da covid-19

Além dos sintomas conhecidos, como febre, falta de ar, tosse seca, fadiga, perda do olfato e do paladar, mais alguns podem ser indícios da doença, segundo o Imperial College London

Fundos de renda fixa: como ficam as taxas de administração se a Selic subir?

Levantamento mostra que 87 gestoras diminuíram as cobranças no ano passado devido à redução na taxa básica de juros

Traders e investidores querem mais boas notícias após rali recorde do cobre

O metal visto como termômetro da economia global perdeu força recentemente, e operadores estão de olho nos EUA e na China em busca de pistas

Tenha pressa em diversificar, mas vá com calma, diz Ana Leoni, da Anbima

Especialista em educação financeira alerta para as armadilhas de quem faz uma transição de ativos e de risco na carteira rapidamente

Bumble, app rival do Tinder que dá poder às mulheres, faz abertura de capital

Aplicativo criado por Whitney Wolfe, uma das fundadoras do Tinder, espera levantar 2,15 bilhões de dólares com a oferta de ações nesta quinta

Balanço da Renner deve mostrar volta do lucro (e das pessoas às lojas)

Grupo Renner teve prejuízo no segundo e terceiro trimestre, mas dados do final de 2020, que saem nesta quinta-feira, devem refletir reabertura das lojas

Gigante farmacêutica global focada em genéricos que fabricar vacina anti-covid

Uma gigante de medicamentos genéricos ofereceu sua capacidade de fabricação nos Estados Unidos, Europa e em outros países para acelerar os esforços globais de imunização em massa. Entenda

Americanas: programa que dá benefícios aos clientes passa a ser grátis

O programa de fidelidade da Americanas, o Americanas Mais, inicia uma nova etapa de expansão

Receita de R$ 150 mi e olho na Europa: Invillia cresce e já planeja o IPO

Com faturamento recorde no ano passado, consultoria de inovação quer captar mais dinheiro e pretende crescer 77% neste ano

Política e mundo

STF vê risco de censura no ‘direito ao esquecimento’ e julgamento avança

Predomina visão na Corte que proibir fato antigo de ser exposto colocaria em risco a liberdade de expressão. Com mais dois votos contrários, recurso de ação judicial será negado

Diplomatas da UE dizem que cabe ao Brasil salvar acordo comercial do Mercosul

O desmatamento na Amazônia segue no debate sobre do acordo comercial entre UE e Mercosul, que demorou duas décadas para ser negociado para ratificação

Câmara aprova novo marco legal do mercado de câmbio

Entre outros pontos, o projeto facilita o uso da moeda brasileira em transações internacionais. Oposição teme que novo marco do câmbio incentive endividamento em dólar

Biden e Xi Jinping conversam pela 1ª vez em meio a tensão entre EUA e China

Biden expressou suas "profundas preocupações" sobre as práticas econômicas "injustas e coercitivas" de Pequim, sobre a repressão em Hong Kong e sobre "violações dos direitos humanos em Xinjiang"

Enquanto você desligou…

Universitários de elite estão recusando trabalhar nas principais empresas da França. O motivo? o clima

Nas escolas francesas, conhecidas pela ambição, e não pelo ativismo, os alunos estão pedindo que a mudança climática esteja no centro do currículo, e dizendo às empresas que os recrutam para mudar seus hábitos

Organizadores da Conferência do Clima querem evitar impasses em negociações via Zoom

Organizadores da COP26, marcada para novembro na Escócia, começam a lidar com a possibilidade de terem que realizar todas ou algumas das sessões online se a pandemia de coronavírus não for controlada

Agenda

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho. Também serão publicadas as atas da reunião de política monetária do Fed, que pode dar indícios das decisões futuras do órgão. Já a China comemora o Festival da Primavera, feriado no país.

Frase do dia

“Uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança. Uma chave importante para a autoconfiança é a preparação” — Arthur Ashe.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.