Serasa prorroga Feirão Limpa Nome até o dia 21 de dezembro

O consumidor que está com o nome sujo terá mais uma oportunidade para renegociar a sua dívida e deixar a fila dos negativados. A Serasa prorrogou até dia 21 de dezembro o Feirão Limpa Nome.

O evento online permite descontos de até 99% e tem mais de 50 empresas parceiras. Segundo a Serasa, nesta edição, mais de quatro milhões de dívidas foram já negociadas.

Os interessados em participar devem acessar o site da Serasa ou aplicativo. Além disso, é possível renegociar a dívida pelo número de WhatsApp (11 99575-2096) ou telefone (0800 591 1222) . Outra opção é negociar os descontos nas agências do Correios em todo o Brasil.

A Serasa criou um roteiro prático para que os consumidores possam aproveitar a oportunidade. Veja abaixo:

Acessar o site www.serasa.com.br ou baixar o aplicativo no celular; digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número: (11) 98870-7025

Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, devidamente explicadas, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar para ser direcionado até uma nova página, onde serão apresentadas as mais variadas opções para renegociar cada débito.

Depois que escolher uma das opções de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas, e a melhor data de vencimento.