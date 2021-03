Serasa oferece até 99% de desconto em renegociação de dívidas

Até o dia 22 de março a Serasa, em parceria com empresas de diversos segmentos, oferece ofertas com 24h de duração, que podem chegar a até 99% de desconto, para a negociação de dívidas.

A ação faz parte da plataforma Serasa Limpa Nome, que já realizou mais de quatro milhões de acordos desde o início do ano.

Para participar das promoções, os consumidores precisam acessar uma das plataformas para verificar se as ofertas estão “pegando fogo” e fechar o acordo dentro do período da promoção.

Além das ofertas relâmpago, há ainda a oportunidade de quitar dívidas com outras companhias que não participam da Queima Total de Ofertas.

A ação é válida para quem for quitar à vista ou parcelar o débito, os acordos são fechados em menos de 3 minutos e as consultas podem ser feitas de forma gratuita nos seguintes canais:

• Site

• App Serasa no Google Play e App Store

• WhatsApp 11 99575-2096

• Ligação gratuita 0800 591 1222

Como fazer para negociar online?

Basta acessar a plataforma do Serasa Limpa Nome. Confira abaixo o passo a passo:

1º Passo

Acesse o site ou baixe o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um breve cadastro, do qual somente você tem acesso aos dados. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número (11) 98870-7025.

2º Passo

Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras já aparecerão na tela, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar em uma e serão apresentadas as opções para renegociar o débito.

3º Passo

Depois que escolher uma das opções de valor, é só optar pelo pagamento à vista ou em parcelas e a melhor data de vencimento.

4º Passo

A plataforma gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento, já com a data de vencimento. O boleto poderá ser pago tanto online quanto na agência do banco ou casa lotérica.