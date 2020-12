Será mais fácil comprar casa em 2021? Veja como ganhar dinheiro com imóvel

Foram poucas coisas, relações, hábitos e setores que não sofreram mudanças neste ano de 2020. A pandemia do novo coronavírus causador da covid-19 mudou a realidade como a gente conhecia e afetou diretamente as economias globais. E é claro que essa mudança chegou ao bolso das pessoas em forma de aumento de preços de produtos e serviços e também nos investimentos.

Os fundos imobiliários vinham em uma onda de valorização em 2019 que animou muitas pessoas a entrarem na renda variável a partir deste tipo de investimento. Mas com as medidas de isolamento social, muitos empreendimentos ficaram vazios, fechados ou com pagamentos atrasados.

Além disso, as construtoras também viram as obras afetadas e as vendas de imóveis ameaçadas. Ficou mais caro ou mais barato comprar uma casa? Qual é a perspectiva para o próximo ano? Existe outra maneira de ganhar dinheiro com um imóvel?

No episódio #012 do Exame Agora, especialistas no mercado imobiliário, tanto em fundos imobiliários quanto em imóveis físicos, falam sobre as expectativas deste setor em 2021.