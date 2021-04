Semana terá 3 IPOs e oferta de R$ 5,7 bi da Dasa. Veja agenda corporativa

Da Redação com Bloomberg

A segunda semana de abril será marcada pela retomada das ofertas públicas iniciais, os IPOs. Há quatro ofertas que devem ser precificadas até a sexta-feira, 9, com três empresas fazendo a sua estreia na B3 se tudo correr conforme o planejado e, portanto, sem desistências: LG Informática (GENT3), Blau Farmacêutica (BLAU3) e a Allied Tecnologia (ALLD3). Está ainda prevista a precificação do IPO da CM Hospitalar (VVEO3).

Serão os primeiros IPOs desde a estreia da CSN Mineração (CMIN3) no dia 18 de fevereiro. Ao todo, já foram 15 estreias em 2021.

Além disso, a semana terá também a definição do preço por ação da oferta subsequente da Dasa (DASA3), que está prevista para terça-feira, 6. É uma transação que pode levantar cerca de 5,7 bilhões de reais e levar a companhia para o Novo Mercado.

A maior companhia em prestação de serviços e medicina diagnóstica do país pretende utilizar os recursos da oferta primária para aquisições e investimentos em produtos e pesquisas.

Veja a seguir alguns dos principais eventos previstos na semana de empresas na B3:

Segunda: Fixação de preço por ação em IPO da LG Informática

Terça: Definição de preço por ação em oferta primária e secundária da Dasa

Quarta: Petrobras (PETR3, PETR4) faz oferta de recompra de notes

(PETR3, PETR4) faz oferta de recompra de notes Quarta: Precificação de IPO da Blau Farmacêutica

Quarta: Fixação do preço por ação em IPO da Allied

Quarta: Estreia das ações da LG Informática no Novo Mercado da B3

Quinta: Marfrig reúne os acionistas em Assembleia Geral Ordinária (AGO)

Marfrig reúne os acionistas em Assembleia Geral Ordinária (AGO) Sexta: Fixação de preço por ação em IPO da CM Hospitalar (Viveo)

Sexta: Estreia das ações da Blau e da Allied

Sexta: Hypera (HYPE3) promove Hype Day com investidores

Mudanças nas estatais

Duas das maiores estatais na bolsa terão novidades na sua diretoria. Ricardo Brandão Silva, indicado pelo governo, renunciou ao assento no conselho da Eletrobras (ELET3, ELET6) e deixará o cargo antes mesmo da assembleia que vai avaliar a indicação de Rodrigo Limp Nascimento para o conselho e a presidência da companhia. A assembleia está marcada para 27 de abril.

A diretora financeira Andrea Almeida e mais 3 diretores comunicaram ao conselho da Petrobras que não pretendem renovar seus mandatos. Sucessores devem ser escolhidos no próximo dia 12 de abril, quando a indicação de Joaquim Silva e Luna para presidente será analisada. Quatro conselheiros também já haviam manifestado intenção de não serem reconduzidos.

Sabesp de olho na Cedae

A Sabesp (SBSP3) admite avaliar a viabilidade econômica e financeira e os riscos envolvidos em uma possível participação no leilão de concessão da Cedae, a estatal de saneamento do estado do Rio de Janeiro, segundo disse o presidente da Sabesp, Benedito Braga Jr., em teleconferência. O leilão está marcado para 30 de abril.