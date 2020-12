Sem estímulo nos EUA e acordo pós-Brexit, Ibovespa futuro abre em queda

O Ibovespa futuro abriu em queda nesta sexta-feira, 11, em meio ao pessimismo sobre as negociações de estímulos no Estados Unidos e à possibilidade de não haver um acordo pós-Brexit na Europa. No mercado internacional, as principais bolsas de valores da Europa operam em queda, assim como os índices futuros americanos Acompanhe a cobertura.

Quer saber como aproveitar o melhor da bolsa? Conte com a assessoria do BTG Pactual Digital e descubra.

Atrasos na vacina da farmacêutica Sanofi por imunidade abaixo da esperada também pesam negativamente no sentimento do mercado, embora a agência americana de medicamentos e alimentos (FDA , na sigla em inglês) tenha aprovado o uso da vacina da Pfizer. Enquanto isso, o aumento do número de casos e mortes por coronavírus na Europa e nos Estados Unidos seguem no radar dos investidores.

O sentimento de cautela também passa pelo mercado de câmbio, com a busca por proteção elevando o preço do dólar no mundo. O real, que vinha numa toada positiva, com a entrada de investidores estrangeiros no Brasil, acompanha o movimento de desvalorização das moedas emergentes.

Na agenda econômica desta sexta esteve os dados do IBGE sobre o crescimento do setor de serviços referentes ao mês de outubro. Em seu quinto mês seguid de recuperação, o setor de serviços teve crescimento mensal de 1,7%, ficando acima das estimativas de 1% de alta. Na comparação anual, porém, as perdas foram 7,4%.

“O setor é o que tem o maior atraso no ritmo de recuperação pela própria natureza de algumas atividades , que ainda sofrem com as medidas de isolamento. Vale pontuar que os serviços prestados às famílias é um dos mais afetados pela pandemia, estando ainda 47,6% abaixo do nível de fevereiro”, comentam analistas da Exame Research.