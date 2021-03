Selic vai subir nesta semana?; 6 desafios do novo ministro da Saúde e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (16) para começar o dia bem informado:

No radar: Reuniões de Fed e Copom, saída de Pazuello e o que move o mercado

Bolsas internacionais operam em alta na expectativa da decisão de juros do banco central americano

BC decidirá sobre juros diante do 'pior dos mundos', diz Carlos Kawall

Decisão do Copom será tomada em momento de alta das expectativas de inflação e de enfraquecimento da atividade, diz o diretor da Asa Investments e ex-secretário do Tesouro

Em seis pontos, os desafios do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

Acelerar campanha de vacinação e alinhar relação com estados são algumas das tarefas imediatas do ocupante do cargo

OMS e regulador europeu discutem aval à vacina da AstraZeneca

França, Itália, Portugal e Alemanha paralisaram ontem aplicação da vacina enquanto se investiga a causa de coágulos em uma dezena de vacinados. Reguladores têm defendido que não há relação com a vacina

Volkswagen: resultados ruins na pandemia, mas investidores estão animados. Por quê?

A montadora alemã sinalizou que pretende se tornar a líder do mercado global de veículos elétricos até 2025 e, de quebra, superar a rival Tesla

EXAME/IDEIA: Para 41%, privatização dos Correios tem que sair

Brasileiros também se dizem favoráveis à desestatização da EBC, enquanto a capitalização da Eletrobras divide opiniões

Devant vai lançar fundo de fundos imobiliários focado em trading

Gestora espera levantar 150 milhões de reais em IPO; tamanho relativamente pequeno no mercado visa proporcionar dinamismo nas operações

Patricio, da Kraft Heinz, conta como reenergizar um gigante de US$ 25 bi

Os desafios de injetar ambição e inovação na maior fabricante de alimentos dos EUA – e por Zoom, ainda por cima

IGP-10 passa a subir 2,99% em março e chega a 31,16% em 12 meses

Leve desaceleração na inflação ao produtor foi compensada por avanço na taxa dos preços ao consumidor, com destaque para o comportamento dos combustíveis

Mercado acionário da China sobe com recuperação de papéis de consumo

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,87%

Preços do petróleo recuam pelo 3º dia seguido com estoques em alta e preocupações de demanda

Suspensão das vacinas da AstraZeneca em alguns países da Europa aumenta preocupação com recuperação econômica

Projetos sustentáveis no Brasil devem atrair até R$ 3,6 tri nos próximos 20 anos

Relatório do Brazil Green Finance Programme mostra stores que devem atrair mais recursos de investidores até 2040

QuintoAndar investe mais em marketing para consolidar a expansão

Estratégia prevê mídia massiva, mais conteúdo e uso de dados para conquistar clientes nas cidades em que o QuintoAndar já atua e nas que serão inauguradas neste ano

Aluguel residencial ficou mais caro em fevereiro, diz FipeZap

No cálculo consolidado das 25 cidades monitoradas, o preço médio do aluguel encerrou o mês de fevereiro de 2021 em R$ 30,65 por metro quadrado

Está procurando imóvel na internet? Loft vai acabar com anúncios duplicados

Objetivo é racionalizar e agilizar o processo de busca por um imóvel na plataforma digital da startup, que atua em São Paulo e no Rio de Janeiro

Política e mundo

Prefeitura do Rio decide adiar próxima fase do retorno às aulas presenciais

Em meio à alta nos casos de Covid-19, Secretaria municipal de Educação diz estar "em contato contínuo com as autoridades sanitárias"

Governo Trump pressionou Brasil a rejeitar vacina russa Sputnik V

O trabalho para que o Brasil rejeitasse a vacina russa contra covid-19 é mencionado em relatório do Departamento de Saúde dos EUA no tópico de "combate a influência maligna nas Américas"

Rodrigo Maia define mudança para o MDB, mas "questão jurídica" ainda impede filiação

Ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, precisa do aval do DEM, atual partido, para concluir mudança e preservar mandato

Caso das rachadinhas: STJ volta a julgar recursos de Flávio Bolsonaro e Queiroz nesta terça

Advogados do senador e de seu ex-assessor sustentam três pedidos de habeas corpus à Quinta Turma da Corte; mais provas podem ser invalidadas

Enquanto você desligou…

Eletrobras adia novamente divulgação de resultados de 2020

Balanço da estatal foi adiado para a próxima sexta-feira, 19, após o fechamento do mercado

Movida entra no Cade contra fusão da Localiza e Unidas

Quatro locadoras querem barrar operação que cria gigante do segmento no país

Cientistas identificam meteorito tão antigo quanto o Sistema Solar

O meteorito Erg Chech 002 é de um protoplaneta que apareceu no primeiro milhão de anos do nosso Sistema Solar

Elon Musk produz música eletrônica sobre NFT — e coloca a faixa à venda como NFT

Musk entra na onda do mercado de arte digital exclusiva

Nesta terça-feira (16), os Estados Unidos divulgam as vendas e os estoques no varejo no mês de fevereiro e na atualização anual, ou seja, de janeiro até fevereiro. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

“O melhor líder não é necessariamente aquele que faz as melhores coisas. Ele é aquele que faz com que pessoas realizem as melhores coisas” — Ronald Reagan.

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.