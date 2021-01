Selic continua em 2%. Quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu, nesta quarta-feira, 20, manter a taxa básica de juro da economia, a Selic, em 2% ao ano — seu menor patamar histórico.

Após a divulgação, gestores e investidores aguardam pela divulgação da ata da reunião em busca do direcionamento do Banco Central nos próximos meses. É esperado, entre os economistas ouvidos pelo boletim Focus, que a taxa tenha uma pequena alta e encerre 2021 em 3,25% ao ano.

A seguir, veja uma simulação de quanto 5.000 reais, 10.000 reais e 15.000 reais rendem na poupança, em um CDB ou no Tesouro Selic, que têm rendimento atrelado à taxa DI, muito próxima da taxa básica de juros.

No cáculo, foi considerada a taxa média de retorno ao ano esperada entre a data atual e a data de vencimento dos títulos em diferentes prazos, divulgada diariamente pela Anbima. Os valores da simulação já descontam o imposto de renda, cobrado em todas as aplicações, exceto na poupança, que é isenta.

R$ 5 mil

Meses Poupança CDB 90% do CDI (bancos grandes) Tesouro Selic CDB 110% do CDI (bancos médios) 6 R$ 5.079,45 R$ 5.079,17 R$ 5.087,96 R$ 5.096,76 12 R$ 5.120,40 5123,84 R$ 5.137,60 R$ 5.151,36 18 R$ 5.157,85 R$ 5.167,43 R$ 5.186,04 R$ 5.204,64 24 R$ 5.184,45 5195,65 R$ 5.217,39 R$ 5.239,13

R$ 10 mil

Meses Poupança CDB 90% do CDI (bancos grandes) Tesouro Selic CDB 110% do CDI (bancos médios) 6 R$ 10.158,90 R$ 10.158,33 R$ 10.175,93 R$ 10.193,52 12 R$ 10.240,80 R$ 10.247,68 R$ 10.275,20 R$ 10.302,72 18 R$ 10.315,70 R$ 10.334,87 R$ 10.372,08 R$ 10.409,28 24 R$ 10.368,90 R$ 10.391,30 R$ 10.434,78 R$ 10.478,25

R$ 15 mil

Meses Poupança CDB 90% do CDI (bancos grandes) Tesouro Selic CDB 110% do CDI (bancos médios) 6 R$ 15.238,35 R$ 15.237,50 R$ 15.263,89 R$ 15.290,28 12 R$ 15.361,20 R$ 15.371,52 R$ 15.412,80 R$ 15.454,08 18 R$ 15.473,55 R$ 15.502,30 R$ 15.558,11 R$ 15.613,92 24 R$ 15.553,35 R$ 15.586,95 R$ 15.652,16 R$ 15.717,38

O que fazer

Com a Selic em 2% ao ano, os investimentos de renda fixa mais conservadores, como poupança, CDBs com taxas pós-fixadas e títulos do Tesouro Selic, ficam abaixo da inflação projetada para o ano, de 3,43%. Ou seja, caso seu vencimento aconteça neste período, haverá uma redução do poder de compra do investidor. Mas o retorno da poupança consegue ser pior do que as outras alternativas, ainda que seja isenta de Imposto de Renda. Atualmente, a caderneta tem rendimento equivalente a apenas 70% da Selic.

Portanto, para quem quer montar a reserva de emergência é recomendável investir diretamente no Tesouro Selic, que pagará cerca de 100% do CDI. Outra opção é investir em um fundo DI Simples, que aplica toda a carteira no Tesouro Selic e não cobra taxa de administração. Isso porque no ano passado a B3 e o Tesouro decidiram cortar de 0,25% ao ano para zero a taxa de custódia cobrada sobre os investimentos até 10.000 reais. Ou seja, para aplicações maiores do que esse valor, colocar o dinheiro no fundo é mais barato.

Uma opção também é aplicar dinheiro em CDBs com liquidez diária. Contudo, além de render menos do que o Tesouro Selic, é necessário ter consciência de que seu risco é maior do que o de títulos do governo.

Já para quem quer aplicar dinheiro para objetivos de médio e longo prazo a recomendação é buscar outras opções de aplicações de renda fixa, caso o investidor tenha um perfil mais conservador. Entre elas, está o crédito privado (fundos ou debêntures) e títulos públicos atrelados a inflação ou prefixados. Para quem tem perfil moderado ou arrojado, o foco deve ser diversificar a carteira com fundos multimercados e aplicações de renda variável.