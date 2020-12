Selic é mantida em 2% ao ano. Veja quanto rendem R$ 5 mil

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu, nesta quarta-feira, 9, manter a taxa básica de juro da economia, a Selic, em 2% ao ano — o menor patamar histórico. A decisão era esperada pelo mercado que acreditava que o BC deveria adotar uma postura de maior cautela para o curto prazo.

Com a Selic em 2% ao ano, investimentos de renda fixa, como poupança, CDBs com taxas pós-fixadas, fundos DI e títulos do Tesouro Selic pagam menos, já que seu rendimento é atrelado à taxa Selic ou à taxa DI, muito próxima da taxa básica de juro.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

No caso da poupança, vale lembrar que o rendimento perde para a inflação desde o ano passado. Ou seja, a poupança está negativa. Numericamente, quem deixar o dinheiro na poupança continuará vendo um aumento gradativo do valor aplicado, mas não se engane. O dinheiro ficará menor porque haverá um redução do poder de compra do investidor por causa da inflação.

A taxa de juro mais baixa exige que o investidor analise a rentabilidade e os custos de cada aplicação. O Tesouro Selic pode ser uma boa opção para quem está montando sua reserva de emergência, por exemplo, já que o título é líquido e mantém o poder de compra do investidor ao longo do tempo.

Outra possibilidade é investir em um fundo DI simples (que aplica toda a carteira no Tesouro Selic) com taxa zero de administração. Outra taxa que foi zerada foi a de custódia do Tesouro Selic. Em julho, a B3 e o Tesouro Nacional decidiram cortar de 0,25% ao ano para zero a taxa de custódia cobrada sobre os investimentos até 10.000 reais.

Inflação volta a preocupar

Em relatório divulgado nesta quarta-feira, a equipe de analistas da EXAME Research ressaltou que a aceleração da inflação voltou a ser discutida entre os investidores. Segundo Renato Mimica, CIO da EXAME Research e sócio do BTG Pactual, com a piora da expectativa inflacionária existe o risco de o BC antecipar a alta da Selic ainda no primeiro semestre de 2021. Além do risco da inflação, o mercado segue atento às incertezas fiscais do país que podem elevar as taxas de juro. Desta maneira, a recomendação é investir em títulos pós-fixados. “Nossa recomendação é investir em pós-fixado, sejam eles flutuantes (indexado ao % do CDI) ou indexados ao IPCA. “

A seguir, veja uma simulação de quanto 5.000, 10.000 e 15.000 reais rendem na poupança, em um CDB, em um fundo DI ou no Tesouro Selic, em diferentes prazos. Os cálculos foram feitos por Michael Viriato, coordenador do Laboratório de Finanças do Insper.

Na simulação, a taxa básica de juro se mantém em 2,00% ao ano por todo o período do investimento. Os valores da simulação já descontam o imposto de renda, cobrado em todas as aplicações, exceto na poupança, que é isenta.

R$ 5 mil

Meses Poupança* CDB 90% do CDI (bancos grandes) CDB 110% do CDI (bancos médios) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano** Tesouro Selic*** 6 R$5.034,80 R$5.032,85 R$5.040,12 R$5.017,21 R$5.027,05 12 R$5.070,00 R$5.068.04 R$5.083,16 R$5.035,60 R$5.056,00 18 R$5.105,37 R$5.105,62 R$5.129,19 R$5.055,17 R$5.086,87 24 R$5.140,98 R$5,145,63 R$5.178,28 R$5.075,94 R$5.119,71 30 R$5.176,84 R$5.182.70 R$5.223,83 R$5.095,10 R$5.150,08

* A TR considerada foi zero. Não há desconto de imposto de renda nesta aplicação.

** Taxa DI considerada foi de 1,89% ao ano.

*** Houve desconto de uma taxa de 0,5% (CBLC + corretagem)

R$ 10 mil

Meses Poupança* CDB 90% do CDI (bancos grandes) CDB 110% do CDI (bancos médios) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano** Tesouro Selic*** 6 R$10.065,70 R$10.065,70 R$10.080,24 R$10.034,43 R$10.054,10 12 R$10.136,08 R$10.136,08 R$10.166,32 R$10.071,20 R$10.112,00 18 R$10.211,24 R$10.211,24 R$10.258,38 R$10.110,87 R$10.173,75 24 R$10.281,96 R$10.291,26 R$10.356,55 R$10.151,87 R$10.239,42 30 R$10.353,68 R$10.365,39 R$10.447,66 R$10.190,20 R$10.300,16

* A TR considerada foi zero. Não há desconto de imposto de renda nesta aplicação.

** Taxa DI considerada foi de 1,89% ao ano.

*** Houve desconto de uma taxa de 0,5% (CBLC + corretagem)

R$ 15 mil

Meses Poupança* CDB 90% do CDI (bancos grandes) CDB 110% do CDI (bancos médios) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano** Tesouro Selic*** 6 R$15.104,64 R$15.098,55 R$15.120,36 R$15,051.64 R$15,081.16 12 R$15.210,00 R$15.204,12 R$15.249,48 R$15.106,80 R$15.168,00 18 R$15.316,10 R$15.316.85 R$15.387,56 R$15.165,51 R$15.260,62 24 R$15.422,94 R$15.436,89 R$15.534,83 R$15.227,81 R$15,359,12 30 R$15.530,53 R$15.548,09 R$15.671,49 R$15.285.30 R$15.450,24