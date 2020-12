Selic baixa: opções na renda fixa que ainda fazem sentido

A renda fixa é diretamente impactada pela queda da Selic, já que o rendimento de grande parte dos ativos dessa classe está atrelado a indicadores como a própria Selic ou o CDI, que acompanha a taxa básica de juros. Mas isso não significa que não há mais boas opções de investimento na renda fixa.

Quer saber mais? Conheça as recomendações de renda fixa da EXAME Research

Fundo de emergência

O fundo de emergência, por exemplo, deve ser investido em renda fixa com alta segurança e liquidez.

Por isso, o Tesouro Selic sempre foi uma das principais opções para esse tipo de investimento. Outras opções incluem Fundos de Investimento DI, com liquidez de D+1, CDB que renda ao menos 100% do CDI com liquidez diária.

A queda da Selic não muda a forma como a reserva de emergência deve ser investida, mas abre espaço para outros investimentos mesmo para aqueles que preferem investir apenas em renda fixa.

Diversificação de carteira

A renda fixa é uma classe composta por diversos tipos de ativos, com características e vantagens diferentes.

Investimentos com menor liquidez, por exemplo, podem oferecer uma rentabilidade maior. O mesmo vale para investimentos de prazo mais longo.

Outra alternativa são os investimentos isentos de imposto de renda, como CRIs, CRAs e debêntures incentivadas.