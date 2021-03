Selic a 2,75% ao ano. Veja quanto rendem R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 15 mil

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu, nesta quarta-feira, 17, aumentar a taxa básica de juro da economia, a Selic, de 2% para 2,75% ao ano. Foi a primeira alta em seis anos e novos aumentos estão a caminho, segundo o Banco Central. A última vez que a taxa Selic havia subido foi em julho de 2015, ainda no governo de Dilma Rousseff.

A alta da Selic foi maior do que a esperada pelo mercado -- as apostas eram a de um aumento de 0,50 ponto percentual -- diante cenário de maior pressão inflacionária e de crescentes incertezas políticas. Na última segunda-feira, 15, o Boletim Focus apontou um novo aumento na expectativa de inflação para este ano, passando de 3,98% para 4,60%. Com isso, a inflação continua acima da meta central deste ano, que é 3,75%.

Quer impulsionar a sua carreira? Participe da Jornada de Finanças e Negócios

Somado a isso, o mercado acredita que o aumento na taxa Selic deve segurar a alta do dólar. Na semana passada, o Banco Central injetou o equivalente a 3,2 bilhões de dólares no mercado cambial e surpreendeu os operadores de câmbio.

Com a Selic em 2,75% ao ano, investimentos de renda fixa, como poupança, CDBs com taxas pós-fixadas, fundos DI e títulos do Tesouro Selic continuam não tão atrativos, já que seu rendimento é atrelado à taxa Selic ou à taxa DI, muito próxima da taxa básica de juro.

No caso da poupança, vale lembrar que o rendimento perde para a inflação desde o ano passado. Ou seja, a poupança está negativa. Numericamente, quem deixar o dinheiro na poupança continuará vendo um aumento gradativo do valor aplicado, mas não se engane. O dinheiro ficará menor porque haverá uma redução do poder de compra do investidor por causa da inflação.

A taxa de juro neste patamar exige que o investidor analise a rentabilidade e os custos de cada aplicação. O Tesouro Selic pode ser uma boa opção para quem está montando sua reserva de emergência, por exemplo, já que o título é líquido e mantém o poder de compra do investidor ao longo do tempo. Outra possibilidade é investir em um fundo DI simples (que aplica toda a carteira no Tesouro Selic) com taxa zero de administração.

A seguir, veja uma simulação de quanto 5.000 reais rendem na poupança, em um CDB, em um fundo DI ou no Tesouro Selic, em diferentes prazos. Os cálculos foram feitos por Michael Viriato, coordenador do Laboratório de Finanças do Insper.

Na simulação, a taxa básica de juro se mantém em 2,75% ao ano por todo o período do investimento. Os valores da simulação já descontam o imposto de renda, cobrado em todas as aplicações, exceto na poupança, que é isenta.

R$ 5 mil

Meses Poupança* CDB 90% do CDI (bancos grandes) CDB 110% do CDI (bancos médios) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano ** Tesouro Selic *** 6 R$ 5.047,90 R$ 5.045,83 R$ 5.055,95 R$ 5.031,67 R$ 5.041,48 12 R$ 5.096,25 R$ 5.095,04 R$ 5.116,16 R$ 5.065,60 R$ 5.086,00 18 R$ 5.145,07 R$ 5.147,73 R$ 5.180,76 R$ 5.101,82 R$ 5.133,62 24 R$ 5.194,35 R$ 5.204,00 R$ 5.249,89 R$ 5.140,37 R$ 5.184,42 30 R$ 4.244,11 R$ 5.256,29 R$ 5.314,29 R$ 5.176,08 R$ 5.231,58

* A TR considerada foi zero. Não há desconto de imposto de renda nesta aplicação.

** Taxa DI considerada foi de 2,64% ao ano.

R$ 10 mil

Meses Poupança* CDB 90% do CDI (bancos grandes) CDB 110% do CDI (bancos médios) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano ** Tesouro Selic *** 6 R$ 10.095,79 R$ 10.091,65 R$10.111,90 R$ 10.063,35 R$ 10.082,97 12 R$ 10.192,50 R$ 10.190,08 R$10.232,32 R$ 10.131,20 R$ 10.172,00 18 R$ 10.290,14 R$ 10.295,47 R$10.361,51 R$ 10.203,63 R$ 10.267,24 24 R$ 10.388,71 R$ 10.408,00 R$10.499,77 R$ 10.280,74 R$ 10.368,84 30 R$ 10.488,22 R$ 10.512,57 R$10.628,57 R$ 10.352,15 R$ 10.463,16

* A TR considerada foi zero. Não há desconto de imposto de renda nesta aplicação.

** Taxa DI considerada foi de 2,64% ao ano.

R$ 15 mil

Meses Poupança* CDB 90% do CDI (bancos grandes) CDB 110% do CDI (bancos médios) Fundo de DI com taxa de 1% ao ano ** Tesouro Selic *** 6 R$ 15.143,69 R$ 15.137,48 R$ 15.167,86 R$ 15.095,02 R$ 15.124,45 12 R$ 15.288,75 R$ 15.285,12 R$ 15.348,48 R$ 15.196,80 R$ 15.258,00 18 R$ 15.435,20 R$ 15.443,20 R$ 15.542,27 R$ 15.305,45 R$ 15.400,86 24 R$ 15.583,06 R$ 15.612,00 R$ 15.749,66 R$ 15.421,11 R$ 15.553,26 30 R$ 15.732,33 R$ 15.768,86 R$ 15.942,86 R$ 15.528,23 R$ 15.694,73