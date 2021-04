Seguradoras saltam 5% com juros, IPO e investidores em busca de pechinchas

As ações das seguradoras sobem até 5% e aparecerem entre os principais destaques positivos do pregão desta terça-feira, 6. Analistas do mercado apontam que os papéis do setor reagem à abertura da curva de juros nas últimas sessões (uma vez que juros mais altos são benéficos para essas empresas que possuem bastante dinheiro em reserva e podem, com isso, remunerar melhor suas aplicações).

Além disso, os investidores ficam atentos também ao IPO da Caixa Seguridade, em busca de evidências se, depois de fortes quedas nos últimos meses, o valuation das empresas do setor listadas em Bolsa ficaram baratos.

Enquanto o Ibovespa já recuperou o patamar perdido antes de estourar a crise da covid em 2020, esses papéis ainda estão longe dos níveis atingidos no fim de fevereiro do ano passado.

"O IPO da Caixa Seguridade coloca uma concorrente no mercado. Os investidores podem começar a se questionar se o valuation das seguradoras negociadas em Bolsa não está barato. O valor que estão negociadas hoje pode estar abaixo do valor justo", comentou o analista Henrique Esteter, da Guide Investimentos.

A oferta pública inicial de ações da Caixa Seguridade pode levantar até 6,5 bilhões de reais, considerando o teto da faixa indicativa (que vai de 9,33 reais a 12,67 reais) e a venda de toda a oferta base de 450 milhões de papéis e do lote suplementar, de 67,5 milhões de papéis. A fixação do preço do IPO está prevista para o dia 27 de abril e o início das negociações na Bolsa em 29 de abril.

Nesta sessão, as units da SulAmérica (SULA11) saltam 4,15% e lideram os ganhos do Ibovespa. Fora do índice, a Porto Seguro (PSSA3) e a distribuidora de produtos financeiros e seguros Wiz (WIZS3) avançam 4,69% e 3,23%, respectivamente.