Sanepar entra na carteira de dividendos da EXAME Research

A EXAME Research divulgou a carteira recomendada de ações que pagam bons dividendos. Em fevereiro, a novidade foi a entrada da Sanepar, empresa de saneamento do Paraná. Com a inclusão da companhia, a carteira passa a contar com 9 papéis.

Sobre a Sanepar, Bruno Lima, analista da EXAME Research e autor do relatório, explicou que mesmo utilizando um cenário conservador de repasse de preço e aumento de taxa de desconto em 1%, ele destaca que há um retorno interessante para a ação além de uma elevada capacidade de pagamento de dividendos.

Além da entrada da Sanepar, a equipe de analistas reduziu a participação das ações da AES Tietê. O motivo, segundo o analista, o principal risco é o gerenciamento de contratos de energia.

A composição da carteira de fevereiro é a seguinte: 35% de ações de empresas de geração de energia, 25% de transmissoras de energia, 25% de instituições financeiras e 20% de companhias de saneamento.

“Existem empresas que, estruturalmente, irão pagar dividendos mais altos, enquanto outras farão em prazos mais curtos. Nosso papel será identificar estes casos e compor a carteira com empresas que ofereçam uma geração de caixa previsível e sustentável”, acrescenta Lima.

Rendimento da carteira de dividendos da EXAME Research

A carteira de dividendos da EXAME Research apresentou retorno absoluto de 28,4% desde abril, quando as recomendações começaram a ser elaboradas.