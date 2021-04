Saiba que os brasileiros valorizam na hora de buscar um imóvel

Pesquisa da Imovelweb aponta que 78% querem mudar de imóvel no cenário atual

A preferência é por imóveis com mais espaço e que tenham varanda ou quintal

Cerca de 70% dos entrevistados priorizam a busca por bairros seguros

Se você já teve vontade de mudar de casa desde o início da pandemia de coronavírus saiba que você não está sozinho. A vontade de mudar de imóvel é um desejo comum entre os brasileiros no cenário atual. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo portal Imovelweb e divulgada com exclusividade pela EXAME Invest. A resposta foi apontada por 78% dos entrevistados.

De acordo com os dados, os principais motivos para a mudança são vender o imóvel e mudar para outro, procurar por um imóvel com mais espaços livres e o sonho de ter a casa própria.

Para a maioria (55,13%), a mudança deve ocorrer dentro de seis meses, enquanto 31,35% querem se mudar dentro de um ano, 8,51% dentro de dois anos e 5,02% depois de mais de dois anos.

Mais espaço

A procura por mais espaço é uma das características presentes no período de isolamento social. Passando mais tempo em casa, muitas famílias procuram por quintais, varandas e quartos extras onde possam montar seus escritórios. O levantamento pediu para os entrevistados apontarem o que mais priorizam em seu novo imóvel, sendo que era possível escolher mais de uma opção.

O resultado foi o seguinte: 38,39% apontaram um quintal ou um terraço; 27,85% querem um imóvel em um condomínio fechado; 27,22% procuram uma varanda; 26,91% querem um imóvel maior; 21,48% querem mais ambientes; 16,68% buscam por um jardim; 16,13% querem um imóvel fora da periferia da cidade.

Para 79%, a localização do imóvel é muito importante, enquanto 16% dizem que depende da situação e 5% apontam que não é a prioridade.

O levantamento também apontou o que os participantes mais buscavam em um novo bairro e o mais apontado foi a segurança (69,37%). As demais preferências são: ter supermercado perto (43,20%); ter fácil acesso ao transporte público (34,79%); possuir áreas de lazer ou espaços próximos (26,17%); proximidade com praças/parques (22,52%); ser perto do local de trabalho (21,20%); ser perto de espaços gastronômicos, como bares e restaurantes (19,17%); perto de escolas (12,37%); outros motivos (15,21%).

A pesquisa mostra que 69,4% dos entrevistados disseram que estão à procura de um imóvel para comprar e 30,6% querem alugar. Para estes, o preço das propriedades e a falta de ofertas de imóveis na área de interesse são os dois maiores problemas na busca por imóvel.