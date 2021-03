Saiba como funciona a marcação a mercado dos Fundos de CRI

Uma opção para quem quer investir no mercado imobiliário são os fundos de CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários). Eles são títulos de renda fixa, nos quais os investidores recebem o valor corrigido por um índice do mercado, como IGP-M ou IPCA, somado a uma taxa definida no momento da aquisição do fundo.

Como trata-se de um investimento de renda fixa é comum o investidor ficar em dúvida em relação à marcação a mercado. Para esclarecer esta dúvida, o professor Arthur Vieira de Moraes, da Exame Invest Pro, recebeu Alan Ghani, especialista em Renda Fixa, também da Exame Invest Pro no programa FIIs em EXAME. O programa vai ao ar, toda sexta-feira, às 15h no Youtube.

O professor Vieira de Moraes lembrou que existem grandes fundos no mercado, como o da Kinea, que tem mais de 4 bilhões de reais alocados em CRI. “Tem muito dinheiro de fundo imobiliário alocado em CRI. Eu brinco que acaba sendo um fundo de renda variável que, nestes casos, tem 100% em renda fixa.”

Ele destaca que isso acaba sendo uma característica do fundo imobiliário, que consegue “juntar três mercados” devido à similaridade: mercado de ações, imobiliário e de renda fixa.

“É inevitável se aprofundar no estudo da renda fixa. Quando pegamos o relatório gerencial de um fundo de CRI há muitos termos sobre marcação a mercado. Um exemplo: o gestor comprou um título IPCA+5 e agora está IPCA+3.8. O que isso significa?”, perguntou Viera ao especialista.

Para entender esta questão, Ghani explicou que de uma maneira mais simples que quando a taxa de juros do mercado sobe em relação à taxa do papel, o preço do ativo desvaloriza.

“A taxa sobe e o preço cai. Neste caso, a taxa do mercado subiu em relação ao papel. Mas vale lembrar que se o título prometeu o pagamento, por exemplo, de 10% ao ano, na data de vencimento, o investidor receberá. Quem carrega até o vencimento recebe, por isso é renda fixa.” O professor acrescentou ainda que a taxa é fixa, mas o preço muda para ajustar a taxa.

