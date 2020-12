Saiba como fazer uma doação e pagar menos IR em 2021

Se você tem vontade de ajudar uma causa social, mas não sabe exatamente como, uma opção é doar até 6% do Imposto de Renda para projetos voltados para o atendimento de crianças, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade social. Também é possível doar para causas que promovem a cultura e o esporte. Quem tiver interesse deve se apressar porque o prazo termina na próxima quarta-feira, 30.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Além de ajudar quem precisa, as chamadas doações incentivadas podem ser abatidas do cálculo do Imposto de Renda no próximo ano. O valor doado retorna para o contribuinte ou na restituição do IR ou é abatido do valor de imposto a pagar, se houver. Entretanto, apenas quem faz a declaração completa do IR pode aproveitar este benefício.

Funciona desta maneira: após escolher o projeto social que receberá o dinheiro, o contribuinte faz a doação do dinheiro e depois o valor é reduzido do IR no próximo ano. Vale destacar que estes projetos são validados e aprovados pelo poder público.

O projeto beneficiado deve emitir um recibo que servirá como comprovante. Ao fazer a declaração do IR, o valor deverá incluir o nome e o CNPJ ou CPF do beneficiário, além do valor doado na ficha “Doações Efetuadas”.

Se você achou o processo um pouco trabalhoso, saiba que existem plataformas online que conectam o contribuinte doador a projetos sociais. Uma delas é a Abrace Uma Causa. Em oito anos de atuação, ela já fez a ponte de ligação entre mais de 55 mil doadores e 50 mil instituições sociais, impactando mais de 300 mil vidas.

Em entrevista à EXAME Invest, Bruno Pessoa, sócio-fundador da Abrace uma Causa, explicou que o brasileiro ainda tem receio em doar o IR por falta de conhecimento, por achar o processo burocrático e até por medo de cair na malha fina. Ele destaca ainda que sem as plataformas o processo é trabalhoso como descobrir se o projeto foi aprovado pelo poder público para receber a doação, descobrir os dados bancários para fazer a transferência e esperar pelo recebimento do comprovante.

“Existe um desconhecimento da pessoa física sobre o assunto. Por ano, o brasileiro doa via Imposto de Renda de pessoa física aproximadamente 119 milhões de reais, que é menos de 2% do total possível de ser doado, na casa dos 6,5 bilhões de reais. Ou seja, a doação de cada declarante de IRPF poderia realmente fazer a diferença para a solidariedade.”

Pela plataforma, o contribuinte pode escolher o projeto social que mais se identifica, seja pela causa ou pela localização e realizar a doação por lá. Além de receber o comprovante digital, é possível acompanhar durante o ano o andamento do projeto, com as ações desenvolvidas e o número de pessoas atendidas. No site da Abrace uma Causa, existe uma calculadora para que o contribuinte chegue ao valor da potencial doação que é referente a 6% do imposto de renda devido.