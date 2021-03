Sabesp salta 4% em meio a rumor sobre Castello Branco como possível CEO

As ações da companhia de saneamento básico Sabesp (SBSP3) sobem 4,27% nesta segunda-feira, 15, aparecendo como a terceira maior alta do Ibovespa. Além de acompanharem o dia positivo para o setor de utilidade pública, os papéis reagem também à notícia de que o governador de São Paulo, João Doria, pretende convidar Roberto Castello Branco, que está de saída do comando da Petrobras, para ser o novo CEO da empresa, segundo informações da CNN Brasil, divulgadas na noite da última sexta-feira.

"Embora seja um dia positivo para o setor como um todo, essa notícia acabou trazendo um bom humor adicional aos papéis da Sabesp", disse o analista Henrique Esteter, da Guide Investimentos.

Quer saber qual o setor mais quente da bolsa no meio deste vaivém? Assine a EXAME Invest Pro

Nesta sessão, o Índice Utilidade Pública (UTIL), da B3, composto por ações do setor de energia elétrica e saneamento básico, sobe 2,35%, contra uma alta de 0,5% do Ibovespa.

O estrategista Gustavo Cruz, da RB Investimentos, comenta que o mercado pode estar reagindo ao rumor, mas pondera que o atual presidente da Sabesp [Benedito Braga, que foi indicado para o cargo em janeiro de 2019] é "muito bem visto pelo mercado". "Não acho que essa troca teria como consequência grandes mudanças na empresa", disse.

Castello Branco fica na Petrobras até o fim do seu mandato, no dia 20 de março, e deverá ser substituído depois da próxima assembleia geral de acionistas da companhia, marcada para o o dia 20 de abril, pelo general Joaquim de Silva e Luna.

Procurada pela CNN, a assessoria de Doria disse, no entanto, que o governador está satisfeito com o atual presidente, considerado o maior especialista em águas do Brasil.