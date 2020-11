Roblox entra com pedido de IPO nos Estados Unidos

A desenvolvedora de um dos jogos mais populares entre crianças e adolescentes no mundo, a Roblox Corporation anunciou na quinta-feira, 19, que entrou com pedido de IPO nos Estados Unidos. A companhia espera levantar US$ 1 bilhão com a oferta pública inicial de ações

Segundo o prospecto do IPO, as ações da companhia serão listadas na Bolsa de Nova York e o ticker do papel será RBLX. Entre os bancos participantes do IPO estão o Goldman Sachs, J.P. Morgan e Morgan Stanley.

A Roblox teve um crescimento expressivo nos últimos meses devido à pandemia de coronavírus. Segundo à companhia, o número de usuários da plataforma cresceu 82% nos últimos 9 meses, chegando em 31,1 milhões de usuários. Com isso, a receita da empresa chegou em 558,7 milhões de dólares, o que representa um crescimento de 68%.

A plataforma Roblox oferece uma série de jogos diferentes em dispositivos móveis e consoles de jogos. A empresa opera um modelo freemium em que os usuários podem fazer compras no jogo.

A Roblox virou febre entre o público mais jovem. Segundo a companhia, cerca de 75% das crianças americanas entre 9 a 12 anos jogam Roblox regularmente com amigos. Durante a pandemia, as crianças se aglomeraram no Roblox para dar festas de aniversário virtuais e outros eventos no jogo que não eram mais seguros para serem realizados pessoalmente.

Em julho deste ano, os jogadores passaram 3 bilhões de horas jogando Roblox, o dobro do tempo em fevereiro. Uma média de 36,2 milhões de usuários fazem login na plataforma todos os dias.