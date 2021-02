Robinhood está em conversas com bancos para captar mais US$ 1 bi, diz agência

A corretora americana Robinhood, que captou 1 bilhão de dólares na semana passada e outros 2,4 bilhões de dólares junto aos seus acionistas hoje, está em conversas com bancos para levantar mais 1 bilhão de dólares em dívidas para ajudar a enfrentar a turbulência dos últimos dias, informa a Reuters, citando fontes não indentificadas com conhecimento sobre o assunto.

O montante é separado dos 3,4 bilhões de dólares captados nos últimos dias. Segundo a agência de notícias, a empresa iniciou conversas com bancos agora sobre a expansão de linhas de crédito ou a possibilidade de arranjar uma nova após esgotar suas linhas de financiamento depois de negociações na semana passada.

De acordo com a Reuters, a Robinhood não quis comentar o assunto.

O montante daria à corretora caixa para cobrir um aumento nas exigências de garantia decorrentes da disparada nas negociações com papéis da GameStop, AMC e outras, além de possibilitar remover muitas das restrições de trade com esses ativos que irritram clientes da plataforma.

Na semana passada, a Robinhood e outras corretoras americanas foram expostas a um aumento repentino no volume de negociações com ações da GameStop, varejista americana de vídeogames, e de outras small caps, numa cruzada de pequenos investidores contra grandes fundos de Wall Street.

O movimento ocorreu após membros da rede social Reddit se organizarem por meio do fórum WallStreetBets com objetivo de gerar uma forte onda compradora nas ações da GameStop e outras companhias americanas para prejudicar grandes fundos de investimentos que tinham posição vendidas nessas empresas.

A Robinhood decidiu limitar a negociação de ações de empresas como a GameStop e a AMC Entertainment Holdings, por exemplo, na última quinta-feira, e reforçar as finanças da empresa, causando indignação nos pequenos investidores e alimentando a ira do Congresso norte-americano, que criticou a decisão. A plataforma, então, voltou na decisão afrouxando um pouco as restrições na sexta-feira.