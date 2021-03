Robinhood: app de trading mantém plano para IPO em 2021

(Bloomberg) Por meses, o plano da plataforma Robinhood de realizar uma oferta pública inicial em meados do ano parecia cada vez mais promissor. Agora, parece cada vez mais crucial.

Aprenda a cuidar melhor de seu dinheiro, sem complicações. Conte com a assessoria especializada do BTG Pactual Digital

Com o início de 2021, investidores presos em casa continuaram se inscrevendo no popular aplicativo de negociação sem comissões da empresa, até mesmo investindo cheques de estímulo dos EUA em novas apostas em ações, que seguem em alta. Pessoas próximas à corretora disseram que a empresa planeja realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) por volta de maio. O momento seria ideal: antes do verão e do efeito das vacinações, que permitirão que os usuários retomem os hobbies pré-pandemia.

Mas agora a Robinhood está no centro de uma tempestade sobre sua medida de emergência na semana passada para limitar as apostas em uma lista de ações voláteis, como nos papéis da varejista de videogames GameStop. As oscilações de preços das ações forçaram a corretora a levantar bilhões de dólares em financiamento para acompanhar as crescentes demandas por garantias das câmaras de compensação. Enquanto os clientes protestavam, parlamentares e reguladores prometiam examinar as decisões da Robinhood, o que ameaça aumentar custos legais e de conformidade.

Um IPO no curto prazo permitiria que a empresa capitalizasse seu rápido crescimento no último ano -- e proporcionaria um ganho potencial para investidores que apoiaram a empresa durante as crises.

De fato, pessoas próximas à Robinhood disseram que a startup planeja seguir em frente com o IPO. E, alternativamente, segundo uma fonte, a corretora poderia buscar uma estreia por meio de listagem direta ou por meio de um acordo com uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC, na sigla em inglês).

Unicórnios como o banco online Social Finance, ou SoFi, e a empresa imobiliária Opendoor Technologies fecharam acordos de fusão com SPACs nos últimos meses. A manobra evita um complicado processo de IPO que inclui um roadshow, onde a resposta dos investidores pode redefinir drasticamente o valor de uma empresa.

Independentemente do modelo de listagem, disseram duas pessoas, com a abertura de capital a Robinhood pode garantir recursos no futuro para ajudar a cumprir quaisquer requisitos regulamentares.

Nora Chan, porta-voz da Robinhood, não quis comentar.