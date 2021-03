Risco político em alta? BTG lista 3 ações para ganhar mesmo em meio ao caos

O Examinando a Bolsa — programa diário da EXAME Invest com o fechamento do mercado e principais destaques do pregão — desta segunda-feira, 22, apresentou os seguintes destaques:

1) O Ibovespa caiu 4,9% nesta sessão, no seu pior dia desde 24 de abril, puxado pela forte queda das ações da Petrobras (PETR3; PETR4). A petroleira afundou 21% após o presidente Jair Bolsonaro decidir trocar o CEO da empresa. O temor de ingerência política derrubou também os papéis do Banco do Brasil (BBAS3).

2) Do outro lado, entre as poucas altas do dia, a Lojas Americanas (LAME4), que anunciou potencial combinação de negócios com B2W (BTOW3), e Embraer (EMBR3), que confirmou que está discutindo com a Lufthansa venda de aeronaves, viram seus papéis dispararem 20% e 8% respectivamente.

3) Em relatório desta segunda, analistas do BTG Pactual apontaram três ações para ganhar mesmo diante do caos político. São elas: Vale (VALE3), Suzano (SUZB3) e Klabin (KLBN11).

Na visão dos analistas do banco, esses papéis são boas apostas neste momento uma vez que tendem a ser beneficiados por uma perspectiva de alta dos preços das commodities e por um dólar mais fortalecido frente ao real.

Para eles, o cenário não poderia ser melhor para essas ações. "Vemos uma desvalorização do real em meio a um ciclo de alta dos preços das commodities, o que é raro. Normalmente, os preços das commodities sobem com um dólar fraco, o que realmente não ocorreu no Brasil (em função das pressões fiscais e aumento dos riscos políticos). Portanto, seguimos recomendando aumento de exposição em Vale, Suzano e Klabin", comentaram.

Quer investir nas melhores ações de dividendos da Bolsa? Tenha acesso às recomendações dos especialistas da Exame Invest Pro