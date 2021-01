Revolução do Reddit na GameStop lembra Occupy Wall Street

(Bloomberg) Há quase dez anos, foi com irritação, organização online e foco na elite do mercado financeiro dos Estados Unidos que o movimento Occupy Wall Street estourou no palco global. Seus protestos e manifestações contra a desigualdade empurraram “o 1%” para o léxico popular.

Esta semana, um esquadrão de traders irreverentes e digitalmente orientados que se reúnem no fórum WallStreetBets, do Reddit, mais uma vez enfrentou a velha guarda. Eles forçaram dois fundos de hedge a recuar das apostas de que as ações da GameStop iriam cair. Os esforços da turma do Reddit fizeram a varejista de videogames disparar — tornando alguns deles milionários ao longo do caminho, enquanto infligiram grandes perdas ao establishment.

Em abril de 2020, a ação era negociada a 2,80 dólares. Na quarta-feira, GameStop atingiu 380 dólares.

Foi uma campanha que durou meses e esta vitória do grupo — com sua liderança amorfa, sua política populista em tom, mas ambígua — traçou paralelos com a campanha anti-establishment que sacudiu o setor financeiro uma década atrás.

“O que está acontecendo agora meio que se transformou em um movimento”, disse Austin Hou, um designer e engenheiro de San Francisco que acompanha WallStreetBets há cerca de um ano. “As comunidades mais fortes surgem por necessidade, e o que estamos vendo com esse caos da GameStop é apenas uma expressão disso, onde as pessoas se sentem alienadas de um sistema existente.”

Como muitos durante a pandemia Covid-19, Hou baixou o Robinhood, um aplicativo de corretagem digital que permite às pessoas negociar ações por seus telefones, e comprou algumas da GameStop. Para ele, a comunidade do Reddit está cansada de ver “dois mundos diferentes que não estão se aproximando”. “Eles estão mais diferentes do que nunca.”

Com certeza, impulsionar o GameStop não vai derrubar o capitalismo global. Os objetivos do movimento não são os mesmos do Occupy Wall Street. Na verdade, as ações da turma do Reddit adicionaram bilhões à riqueza de alguns dos ultra-ricos do mundo. E consultores financeiros alertam que, para a maioria das pessoas, as compras de ações são muito arriscadas para serem feitas em grande escala.

Ainda assim, a linguagem que circula nos fóruns parece familiar para Rachel Meade, professora de ciência política na Universidade de Boston que estuda movimentos populistas. “É muito parecido com o Occupy Wall Street”, disse ela, também fazendo comparações com o populismo de esquerda que cerca Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez.

Um tema unificador do populismo na esquerda e na direita é a alegada hipocrisia de uma elite tratada de forma diferente das pessoas comuns.

“Um Redditor provavelmente está mais perto do cidadão médio, mas agora eles estão usando o mercado de ações de uma forma que os principais investidores de fundos de hedge vêm usando há muito tempo”, disse Meade. Eles chegaram àquele momento de “‘Uau, conseguimos, nos unimos e colocamos esses caras em seus lugares’”, disse ela.

Os Redditors estão tendo voz em “pregões” que não se parecem em nada com os de Wall Street. Nick Sweeting, de 24 anos, de Montreal, trabalha em seu quarto, numa mesa cercada por um quadro cheio de equipamentos de escalada, cabos de motocicleta e de iluminação. Na abertura do mercado na quarta-feira, Sweeting monitorava sua conta no Robinhood enquanto fazia crepes, com o telefone apoiado em cima do fogão. Dois minutos antes da abertura do mercado, o aplicativo travou e seus crepes queimaram.

Sweeting é membro do WallStreetBets há cerca de dois anos, mas só começou a monitorar o grupo regularmente no mês passado. O engenheiro de software autodidata, que abandonou o ensino médio aos 16 anos, entrou em sua primeira posição na GameStop em 22 de janeiro e, até agora, viu um ganho de 600%. Embora o principal motivador do esforço do grupo seja o lucro, Sweeting diz que também foi um jogo de moralidade.

“Esses fundos de hedge tentaram destruir essa empresa”, disse Sweeting. É por isso, segundo ele, que há muito apoio popular ao estilo do WallStreetBets contra esses fundos. A visão é de que os fundos de hedge estão contra o investidor de varejo.

Thomas Swann, professor da Universidade Loughborough da Grã-Bretanha e autor de um livro sobre cibernética anarquista, não vê muitos anarquistas, socialistas ou comunistas aderindo em breve. O grupo “está vencendo alguns desses fundos de hedge em seu próprio jogo”, disse ele. “Uma crítica mais radical seria mudar totalmente o jogo.”

Mas mesmo que ele não veja uma ligação entre os dois grupos, Swann acredita que as ações dos traders do Reddit mostram algumas das marcas de outros movimentos de protesto. Os Redditors escolheram um único alvo e agiram em uníssono, em vez de mirar em todo o sistema. Isso provavelmente trará uma vitória de curto prazo, o que dá ao movimento esperança para continuar atuando e pressionando por mudanças maiores.

“Esses tipos de impactos em pequena escala são importantes porque sinalizam que o sistema é potencialmente vulnerável”, disse Swann. “É claramente um ato de resistência, então, por mais limitado que seja, pode ser parte de algo maior.”

A raiva sobre a forma como uma economia pandêmica enriqueceu uma pequena elite e sobrecarregou o mercado de ações também é surpreendentemente semelhante à animosidade contra o “gato gordo de Wall Street” após a crise financeira de 2008.

A posição do exército Reddit está obtendo o apoio de alguns iconoclastas do mundo dos investimentos. “É uma revolução que começou com as pessoas que não confiavam na autoridade central”, tuitou o bilionário investidor do Bitcoin Mike Novogratz. “É um apelo à transparência e à justiça. De muitas maneiras, está acontecendo em paralelo com a agitação social que vemos em nosso país.” Elon Musk também entrou na conversa.

Em 2020, o mercado de ações disparou apesar da pandemia. No entanto, esses ganhos vão principalmente para o 1% mais rico, que possui mais de 50% do capital em empresas e ações de fundos mútuos nos EUA. Desde o pico de 21,4% em 2002, os americanos de classe média alta viram um declínio de 10 pontos percentuais em sua participação acionária em empresas.

Os fãs de GameStop estão enfrentando muito escrutínio. A Casa Branca e a SEC, comissão de valores mobiliários dos EUA, estão monitorando a situação . A senadora Elizabeth Warren disse que fará com que os reguladores de valores mobiliários “acordem e façam seu trabalho”. WallStreetBets parou brevemente de permitir novos membros .

Paolo Gerbaudo, que dirige o Centro de Cultura Digital do King’s College de Londres, acha que os eventos desta semana pressagiam um protesto iminente. Durante a pandemia, grande parte da atividade anti-establishment veio da direita, com movimentos antimáscara e antivacinação. Mas Gerbaudo acha que, à medida que os países saírem dos lockdowns, a esquerda ressurgirá.

“A raiva socioeconômica tende a aumentar”, disse ele. “As coisas eram muito desiguais antes da pandemia. Eles se tornaram ainda mais desiguais agora.”