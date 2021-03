Reunião dos Três Poderes; Carrefour compra BIG e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Carrefour compra BIG, pandemia cresce e o que move os mercados

Mercados internacionais tem dia de quedas conforme as variantes do coronavírus continuam a se espalhar; aquisição do BIG pode gerar negócio de R$ 100 bilhões

Carrefour Brasil chega a acordo para comprar Grupo BIG por R$ 7,5 bilhões

Varejista passará a controlar no Brasil marcas como Walmart, Sam’s Club e Maxxi Atacado

Pandemia: Bolsonaro se reúne hoje com governadores e Congresso

Presidente pretende criar pacto nacional de combate à crise na saúde; Romeu Zema, governador de Minas Gerais, deve participar do encontro

"A Intel está de volta": novo CEO quer fazer empresa gigante de novo

Empresa vai focar no modelo que a transformou em uma gigante nos anos 1980 e investir US$ 20 bilhões em novas fábricas

A Pfizer quer voar sozinha — e tem alguns planos para ir além da pandemia

O CEO da farmacêutica, Albert Bourla, afirmou que a empresa quer usar a tecnologia baseada em genes para combater outras doenças além da covid-19

Escola de programação Kenzie Academy recebe aporte de R$ 8 milhões

Fundada em janeiro de 2020, a empresa adota um modelo em que o aluno pode estudar de graça e pagar somente após conseguir um emprego

As redes sociais e a aposta no áudio: o que ficou do efeito Clubhouse?

Em entrevista à EXAME, especialistas do Instituto de Tecnologia Social mostram as diversas possibilidades que o futuro promete depois do ClubHouse

Locaweb apresenta balanço do 4º tri após gastar R$ 322 mi em aquisições

Companhia realizou cinco aquisições durante o último trimestre do ano passado. A mais cara foi a empresa de gestão de pagamentos Vindi, que custou 180 milhões de reais

JBS divulga resultados do 4º trimestre de 2020 nesta quarta

Balanço da companhia vai revelar se setor foi capaz de reverter os danos econômicos causados pela pandemia de covid-19

Política e mundo

Ministério da Saúde compra 2,8 milhões de remédios para intubação

Segundo o comunicado, a aquisição foi concretizada após reuniões do Ministério da Saúde com representantes dos laboratórios Cristália, Eurofarma e União Química e as entregas devem prosseguir nos próximos sete dias

Anvisa publica na internet dados sobre disponibilidade de oxigênio

Segundo a agência, ainda faltam informações de empresas, o que inclusive dificulta visualizar uma totalização nacional. Os primeiros dados, relativos ao período de 13 a 17 de março, trazem um universo de 100 empresas atuando na produção de oxigênio

China convoca embaixadores em protesto contra sanções dos EUA e UE

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China disse que as novas sanções são "uma calúnia e uma afronta à reputação e à dignidade do povo chinês."

China: ações fecham em mínima em 3 meses com receio sobre aperto monetário

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 1,61%, a uma mínima desde 11 de dezembro

Coreia do Norte faz primeiro teste de mísseis durante governo Biden

Washington minimizou os primeiros testes do tipo no governo Joe Biden, e se disse ainda aberta a dialogar com os norte-coreanos

Enquanto você desligou…

Este é o truque de Bill Gates para aprender mais enquanto lê

Conhecido por suas dicas de leitura (e de carreira), o bilionário conta seu método para garantir que está aprendendo

Google dá curso gratuito e online para PMEs criarem negócios digitais

A partir desta terça, 23, o Google disponibiliza treinamento gratuito sobre marketing digital para empreendedores

Ambev tem 300 vagas de estágio e trainee com salários de até R$ 7 mil

Oportunidades são para todo o Brasil, sem exigência de inglês e a empresa aceita qualquer curso de formação

Agenda

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de março, que libera os dados da produção industrial no mês de março, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

O Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA. Por fim, vai ocorrer, nos EUA, o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. O mercado pode apresentar grande instabilidade de acordo com a fala do líder do banco central americano.

Frase do dia

“Definir um objetivo é o ponto de partida de toda a realização” – W. Clement Stone.