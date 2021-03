Reunião das Forças Armadas; a origem da covid-19 e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (30) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: reforma ministerial, inflação nos EUA e o que move os mercados

Mercados globais mostram recuperação após episódio do Archegos Capital mas inflação volta a preocupar

Mudanças na Esplanada: o que sinalizam as trocas feitas por Bolsonaro

Novos nomes em ministérios apontam para uma abertura de espaço para o Centrão e para pessoas mais alinhadas ao presidente

Comandantes das Forças Armadas fazem 2ª reunião após troca na Defesa

Segundo interlocutores militares, os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica já discutiram uma inédita renúncia coletiva

OMS divulga relatório sobre origens do coronavírus em meio a críticas

Relatório da organização foi criticado por atraso e por dificuldades em lidar com ingerência da China durante investigação

Canal de Suez desbloqueado: o preço do petróleo vai cair?

Commodity vinha subindo com queda na oferta causada pelo bloqueio da rota marítima; investidores ficam atentos à reunião da Opep+ nesta quinta

Gol assume sua própria rota após comprar Smiles e pagar dívida antiga

Companhia aérea vai ter mais capacidade de gerir rentabilidade e conseguirá quitar dívida com Delta

Unicórnio de Minas Gerais, Hotmart recebe aporte de R$ 735 milhões

A rodada de captação série C da startup brasileira, conhecida pelos cursos online, foi liderada pelo fundo americano TCV, investidor da Netflix e Airbnb

Em primeiro balanço, Enjoei deve mostrar força do ESG na moda

Resultado dos primeiros meses de capital aberto da empresa irá ajudar a entender o potencial das práticas ambientais e sociais no setor

Por que a Grano Alimentos dobrou a capacidade da fábrica na pandemia

Em entrevista à EXAME, presidente Fernando Giansante explicou como a Grano, empresa de vegetais congelados, cresceu no ano passado e o potencial de expansão do mercado

PayPal libera pagamentos com Bitcoin, Ethereum e Litecoin nos EUA

Novidade facilita e incentiva o uso do saldo de criptomoedas como meio de pagamento

Auxílio emergencial: veja quem deve atualizar os dados no Caixa Tem

A atualização é feita pelo celular, não sendo preciso ir até uma agência da Caixa

Como declarar os créditos da Nota Fiscal Paulista no IR 2021?

Especialistas respondem dúvidas de leitor sobre imposto de renda. Envie você também suas perguntas

Inflação do aluguel sobe 2,94% em março e acumula alta de 31% em 12 meses

O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que responde por 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, teve alta de 3,56%

Crise consagrou a reserva de emergência, diz André Bona

Para educador financeiro, a pandemia provou a solidez e a resiliência dos investidores que fazem a distinção entre capital de curto e longo prazo

Política e mundo

Bolsonaro supera rotatividade de ministros dos governos Dilma, Lula e FHC

Com seis trocas no mesmo dia, presidente totaliza 24 mudanças no gabinete em pouco mais de dois anos de mandato

Apesar da troca de ministros, governo ainda enfrentará obstáculos. Entenda

Entenda em cinco pontos os principais desafios de Jair Bolsonaro e dos novos ministros

Bolsonaristas estimulam motim após morte de PM na Bahia

Apoiadores de Bolsonaro também criticaram medidas de isolamento social determinadas pelo governador da Bahia, Rui Costa (PT)

Erdogan demite vice-presidente do Banco Central da Turquia

Demissão ocorre dez dias após Erdogan destituir o chefe do Banco Central. O banqueiro Mustafa Duman foi nomeado para o cargo

Estados Unidos anunciam plano para fomentar energia eólica

O governo dos Estados Unidos divulgou nesta segunda-feira (29) um plano para instalar parques eólicos no mar para fornecer energia a mais de 10 milhões de residências até 2030

Enquanto você desligou…

Como aumentar a criatividade com um segredo atemporal usado por Einstein

O escritor e palestrante Steven Kotler afirmou que o segredo do "não-tempo" usado por Einstein, Jobs e Darwin pode ser uma boa maneira de reacender a criatividade

Fim da alegria? Como a dívida americana tirou 50% do valor das techs na B3

Novatas de tecnologia da bolsa brasileira valiam R$ 34 bilhões em fevereiro e agora estão em R$ 18 bilhões

Séries espanholas fazem sucesso após estouro da La Casa de Papel

Após sucesso de La Casa de Papel, serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime Video e HBO correram em busca de novos centros de produções na Espanha

Agenda

No Brasil, é divulgado o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) referente ao mês de março. O índice é medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e serve como um indicador econômico que acompanha as variações de preços, inflação e atividade econômica do país.

Na China, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de março, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

“O sucesso é um mestre terrível. Convence às pessoas inteligentes a pensar que não vão perder” — Bill Gates.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.