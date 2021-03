Restoque, de Le Lis Blanc e Dudalina, emite R$ 1,4 bi em debêntures

A Restoque (LLIS3), dona das marcas Le Lis Blanc e Dudalina, anunciou nesta segunda-feira, 1, a emissão de 1,436 bilhão de reais em debêntures com vencimento no fim de junho de 2025.

O valor total das debêntures representa o montante da dívida renegociada no plano de recuperação extrajudicial pelo qual passa a companhia. O público-alvo da oferta são os credores da Restoque.

Atingida pelos impactos da pandemia e com dificuldade para reestabelecer a saúde financeira, a companhia acumula 75% de queda na bolsa desde o início do ano passado. Com a forte desvalorização, seu valor de mercado está abaixo de 300 milhões de reais.