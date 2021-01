Via Varejo, Magalu ou B2W? Live da EXAME nesta segunda indica melhor ação para 2021

Nesta segunda-feira (18), às 19h, em uma live exclusiva com o CIO da EXAME, Renato Mimica, e Luiz Guanais, analista do BTG Pactual, você poderá tirar todas suas dúvidas sobre as melhores ações do setor varejista no Brasil para este ano. Os analistas irão tratar de todas perspectivas das principais varejistas brasileiras listadas na bolsa, como: Via Varejo, Magazine Luiza e B2W.

Os dois analistas que participarão da live, que tem como intuito te ajudar a obter ganhos na bolsa, são renomados no mercado financeiro. Renato Mimica possui 15 anos de experiência em análise de investimentos, além de já ter sido eleito um dos melhores analistas de ações do Brasil e da América Latina por 9 anos seguidos.

Já Luiz Guanais é diretor de e-commerce e varejo no BTG Pactual e também já recebeu prêmio, recentemente, de melhor analista do setor varejista no Brasil pela Institutional Investor. Vale destacar que a live é gratuita, mas só será disponibilizada para quem abrir conta no BTG Pactual Digital, o maior banco de investimentos da América Latina.

Setor Varejista

De acordo com informações divulgadas pelo IBGE na última sexta-feira (15), o volume de vendas do varejo nacional teve queda de 0,1% em novembro de 2020. O recuo quebrou o ritmo de seis meses consecutivos de avanços com ganhos acumulados de 32,2%. Apesar da desaceleração, o setor ainda está 7,3% acima do patamar pré-pandemia.

As empresas do setor varejista foram impactadas nos primeiros meses da pandemia de coronavírus, devido ao fechamento de unidades físicas. Quem possuía uma forte estratégia no online, entretanto, conseguiu se recuperar ao longo dos meses do ano passado, voltando a deixar os investidores otimistas.

Magazine Luiza, Via Varejo e B2W

Uma das “queridinhas” dos investidores, a Magazine Luiza é constantemente citada por analistas e veículos especializados em negócios. Isso porque a empresa teve uma valorização astronômica desde sua abertura de capital na bolsa, em 2011. O exemplo que você mais deve ouvir é algo do tipo: “Quem investiu R$ 10 mil na Magazine Luiza em 2015, quando a ação custava R$ 1, teria mais de R$ 1 milhão hoje”.

A Magazine Luiza foi fundada em 1959 e é uma das maiores varejistas do Brasil com mais de 1000 lojas espalhadas pelo território nacional. A empresa foi listada na bolsa em junho de 2011 e, segundo informações de seu próprio site, este foi um dos passos mais importantes para sua estratégia e trajetória de crescimento.

Concorrente direta da Magalu, a Via Varejo comanda grandes marcas do varejo brasileiro como: Casas Bahia, Pontofrio e móveis Bartira. A empresa possui 60 anos de história e conta com mais de mil lojas físicas e 26 centros de distribuição no país. A B2W é a mais nova das três. Criada em 2006, a companhia de comércio eletrônico possui grandes marcas da internet sob seu guarda-chuva como: Americanas.com, Submarino e Shoptime. A empresa atua com e-commerce, marketplace, serviços de crédito ao consumidor e soluções de logística. Para participar da live, inscreva-se aqui.