Carteiras EXAME Ações e Dividendos agora podem ser automatizadas

A EXAME Research oferecerá uma inovadora ferramenta aos seus assinantes, a partir do dia 1 de dezembro. Se você não possui tempo para olhar os relatórios de Ações e Dividendos periodicamente ou acompanhar sua carteira de investimentos de perto todos os dias, este recado é ainda mais importante para você. Em uma parceria com a SmarttInvest, uma plataforma de automatização de investimentos na Bolsa de Valores brasileira (B3), a EXAME oferecerá praticidade nos investimentos com a execução das ordens de compra, venda e rebalanceamento da carteira de modo 100% automático.

Ou seja, você poderá seguir as melhores recomendações do analista de ações e dividendos da EXAME Research, Bruno Lima, de forma simples e automática. Os assinantes da EXAME Research terão direito a um desconto de 40% na assinatura da plataforma.

A SmarttInvest tem como intuito facilitar o acesso de investidores às sugestões de recomendação das casas de análise de investimentos. O analista da EXAME Research, Bruno Lima, destacou que o produto pode ser útil também para quem já tem experiência no mercado. “Caso o investidor, apesar de experiente, não tenha tempo para acompanhar muito de perto os relatórios das casas de análise que ele mais gosta, ele também percebe valor nas recomendações, e pode ser útil”, diz o especialista. A SmarttInvest é mais voltada aos investidores que buscam resultados a longo prazo, e têm interesse em investimentos em renda variável.

Segundo Lima, a parceria da SmarttInvest com a EXAME Research pode render bons frutos. “Acho interessante, pois ajuda a tornar ambos serviços mais conhecidos perante o investidor de varejo, além de tornar acessível para quem gosta das recomendações mas não possui recursos suficientes para assinar os relatórios”, explicou Lima.

O cliente, que terá assinado a plataforma da Smarttinvest, deverá selecionar a carteira recomendada de sua preferência, de acordo com seu perfil de risco. A SmarttInvest oferece a tecnologia necessária para a execução de ordens e para a geração de rentabilidade por ativo. As carteiras EXAME oferecidas na parceria são Carteira EXAME Ações e Carteira EXAME Dividendos. Para aqueles que já assinam a EXAME Research será oferecido um desconto de 40% nos planos de assinatura das automatizações, que variam de R$ 14,00 (para investimento de até R$ 5mil) a R$ 364,00 (para valores de até R$ 200 mil), mas a plataforma possibilita também o investimento automatizado mesmo daqueles que não assinam qualquer relatório.

Após a escolha da carteira, o investidor deverá conectar sua conta da SmarttInvest a uma corretora e definir o valor de investimento inicial. Dessa forma, a plataforma de automatização de investimentos estará autorizada a comprar e vender as ações do cliente sem que seja necessário qualquer esforço adicional. O cliente pode contratar aplicações diferentes em quantas carteiras desejar. A SmarttInvest fica também responsável pelos próximos passos, que consistem em rebalancear a carteira do cliente a cada nova recomendação das casas de análise. O assinante também poderá acompanhar a rentabilidade de seus investimentos por meio dos relatórios de performance que a SmarttInvest disponibiliza.

Vale destacar que, apesar da plataforma ser automatizada, o cliente fica 100% livre para fazer novos aportes, resgatar valores ou alterar carteiras. O papel da SmarttInvest é apenas automatizar o envio de ordens de compra e venda para a B3.

Custos envolvidos nas operações

Se você ainda não é um investidor, você terá que arcar com custos da assinatura das carteiras de seu interesse, valores cobrados pela sua corretora, custos da B3 e o Imposto de Renda. De acordo com o analista da EXAME Research, entretanto, estes custos valem a pena no final das contas. “Mal comparando, é como se você pagasse pela taxa de administração de um fundo. É uma forma de tornar acessíveis as recomendações independentes”, assegurou Lima.

O Imposto de Renda é referente as taxas cobradas pelo governo sobre os ganhos em operações envolvendo ativos de renda variável. O valor deve ser calculado e declarado pelo próprio investidor, caso necessário.

Outro custo, pequeno, mas que também conta para o investidor, é o da B3, que cobra valores operacionais sobre operações e uma taxa de liquidação. O valor cobrado por operação na B3 é calculado pela porcentagem de 0,030791% sobre o valor financeiro total de cada ordem.