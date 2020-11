13º salário: Saiba o que fazer com a remuneração extra de fim de ano

Conhecido como uma “gratificação de final de ano” ao trabalhador que está enquadrado na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o 13º salário é uma obrigação das empresas para com seus empregados. Muitas pessoas, entretanto, ficam em dúvida sobre o que fazer com o dinheiro. O analista da Exame Research, Bruno Lima, deu alguns conselhos para fazer bom uso dessa bonificação.

Segundo Lima, o destino do décimo terceiro depende muito da situação financeira da pessoa. “Para uma pessoa endividada, o ideal seria direcionar o máximo possível do 13º para quitar as dívidas. Se a pessoa não está endividada, mas não ainda não possui reserva de emergência, meu conselho seria direcionar uma parte do seu 13º para começar a montar essa reserva”, disse o analista. A “reserva de emergência”, citada por Lima, faz parte do vocabulário dos investidores mais experientes, e consiste em ter uma reserva, com boa liquidez, de um montante equivalente a 6 a 12 meses dos gastos mensais do indivíduo. Essa reserva serve para momentos de incerteza, como a pandemia do coronavírus, a perda de um emprego ou uma emergência, por exemplo.

“Apenas aqueles que já possuem reserva de emergência devem usar parte deste bônus para aumentar os seus investimentos”, afirmou o analista. Lima acrescentou que, para quem já investe, o ideal é respeitar o seu perfil de risco e analisar como seus investimentos estão distribuídos, respeitando o limite de concentração e tendo sempre uma diversificação saudável na carteira.

“O perfil de risco, também conhecido pelo termo em inglês suitability, ou ainda perfil de investidor, é uma análise que identifica quais são as preferências e as expectativas de alguém em relação aos investimentos que realizará. Esse termo equivale a nada mais que o nível de tolerância ao risco que um investidor apresenta.”, diz o educador financeiro André Bona, que ensina este e outros conceitos chave de educação financeira no curso que ministra na Exame Academy, O Manual do Investidor. Se, por um lado um perfil mais conservador tende a investir mais em renda fixa, aqueles perfis com maior tolerância ao risco podem reservar uma parte maior de sua carteira à aplicações em renda variável.

Como é pago o 13º?

O 13º salário é pago em duas parcelas. A primeira parcela deste “bônus” é paga entre fevereiro e o dia 30 de novembro, segundo informações do Tribunal Superior do Trabalho. Já a segunda parcela é paga até o dia 20 de dezembro. Se o empregado contar com 15 dias de serviço, ele já tem direito a receber o 13º salário.

O cálculo do 13º salário é feito da seguinte maneira: a remuneração integral do empregado é dividida por 12 e tem o resultado multiplicado pelo número de meses trabalhados pela pessoa.

Vale destacar também que horas extras, adicionais (noturno, de insalubridade e de periculosidade) e comissões também entram no cálculo do 13º terceiro.

De acordo com a última pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e SPC Brasil, no ano passado, 32% dos brasileiros tinham como intuito, nesta época do ano, gastar o décimo terceiro com presentes enquanto 24% do público abordado na pesquisa afirmou que pretendia investir ou poupar o dinheiro.