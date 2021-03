Rendimento de Treasuries de 10 anos sobe e derruba bolsas em NY

A forte queda das bolsas americanas nesta quinta-feira, 23, em especial da Nasdaq, está relacionada com a alta nos rendimentos dos títulos de 10 anos do Tesouro americano, os Treasuries. As taxas chegaram a atingir 1,6% ao ano no início da tarde desta quinta. O índice da bolsa que reúne as empresas de tecnologia, por sua vez, cai mais de 3%.

A alta das taxas do Treasuries -- no maior patamar em um ano -- é um reflexo do temor de investidores de que a inflação se torne uma ameaça cada vez maior para a economia, na medida em que a atividade se reaquece com o avanço das campanhas de vacinação e do novo pacote de estímulos do governo de Joe Biden.

Nesta semana, Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o banco central americano, sinalizou que não deve haver aumento nas taxas de juros da economia americana por causa da situação ainda delicada da economia, o que significa alguma tolerância com a inflação.

No fim do ano passado, o rendimento estava abaixo de 1% ao ano. No fim de janeiro, abaixo de 1,10%. O aumento de meio ponto percentual em um mês é atípico para uma economia acostumada a baixas taxas de juros.

O aumento do rendimento dos Treasuries de 10 anos, por sua vez, acaba impactando os juros de quase toda a economia americana, o que levaria a uma desaceleração da atividade. E isso se reflete na expectativa sobre as ações das empresas.