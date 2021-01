Reino Unido aplica vacina de Oxford; ações recomendadas para 2021 e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (4) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Trump, Opep, restrições da Covid e o que move o mercado

Semana começa com definição de quadro eleitoral nos EUA, possíveis medidas restritivas no Reino Unido e no Japão por causa da pandemia e decisão sobre petróleo

Conheça as ações recomendadas para 2021 por 3 bancos e corretoras

Algumas empresas estão mais bem posicionadas para tomar proveito da esperada normalização da atividade, apontam analistas

Covid-19: Reino Unido aplica 1ª dose da vacina da Universidade de Oxford e AstraZeneca

Idoso de 82 anos foi o primeiro a ser vacinado, a apenas alguns metros de onde a vacina foi desenvolvida

Corrida pela vacina no Brasil está próxima dos lances finais

Além dos pedidos de registro das vacinas Coronavac e da AstraZeneca/Oxford à Anvisa, que devem ocorrer nos próximos dias, clínicas particulares tentam comprar imunizante indiano

Onde está Jack Ma? Bilionário desaparece após maior controle da China

O bilionário chinês Jack Ma não é visto em público há mais de dois meses em meio à crescente pressão da China sobre o gigante e-commerce

PMI industrial da China desacelera em dezembro

O índice caiu a 53,0 de 54,9 em novembro, permanecendo bem acima da marca de 50 que separa crescimento de contração, embora no ritmo mais fraco em três meses

Petróleo: Opep define produção em meio a temor de desaceleração mundial

Os países produtores do combustível pretendiam continuar aumentando a produção, mas segunda onda do novo coronavírus ameaça o plano

Constellation lança fundo com empresas inovadoras. Entenda a estratégia

Constellation Inovação FIA BDR Nível 1 concentra investimento em companhias transformadoras em seus setores e sobe 58% em sete meses

Nova edição do ISE, índice ESG da B3, estreia hoje com R$ 1,8 tri em ativos

Índice ajuda investidores a entender práticas ESG. A edição 2021 inclui Petrobras, CPFL, Cosan, Neoenergia, M. Dias Branco, GPA, Marfrig, Minerva, Suzano e BTG Pactual

Política e Mundo

Trump pressiona autoridade da Geórgia a “encontrar” votos a seu favor

Gravação mostra que Trump pediu ao principal funcionário eleitoral da Geórgia encontrar encontrar 11.780 votos para reverter sua derrota

Disputa por controle do Senado pode definir o futuro do governo Biden

Partido Democrata tem chances de obter maioria do Senado com dois assentos do estado da Geórgia que foram para o segundo turno

Enquanto vocês desligou….

Estágio e trainee: McDonald’s, Mercedes-Benz e mais 29 empresas com vagas

Diversas empresas têm vagas para estagiários e trainees, as inscrições para os programas da Cielo e do QuintoAndar terminam nessa semana

Os 21 livros recomendados por empreendedores e CEOs para 2021

Para quem quer dar um guinada na carreira e nos negócios em 2021, executivos e empreendedores do Brasil contam que livros os inspiraram

A empresa brasileira que subiu 110% e foi destaque na carteira de Buffett

Ação da companhia brasileira de tecnologia teve segunda maior alta no portfolio do investidor no ano em que a Berkshire Hathaway subiu só 2,4%

Copos, pratos e talheres de plástico estão proibidos em São Paulo

Bares, hotéis e restaurantes que fornecerem utensílios na cidade pagarão multas

Os 20 livros mais vendidos em 2020 na Amazon Brasil

De janeiro a dezembro, foram milhões de cópias adquiridas, nas versões impressa e digital, entre os mais de 33 gêneros disponíveis. Confira a lista

