Os dez maiores IPOs da história da bolsa; Rede D’Or entra no top 3

Em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) mais aguardada do ano, a Rede D’Or levantou 11,5 bilhões de reais nesta semana e entrou no hall dos maiores IPOs da história da bolsa brasileira. Precificada a 57,92 reais, as ações da empresa do ramo hospitalar estreia nesta quinta-feira, 10, na B3 com o código RDOR3. Do total adquirido com o IPO, 8,43 bilhões de reais foram para os cofres da empresa, enquanto 2,95 bilhões de reais ficaram com antigos acionistas da Rede D’Or.

Com a oferta, a Rede D’Or desbancou a Neoenergia da lista dos 10 maiores IPOs da história e passou a figurar na segunda colocação, atrás somente das ofertas do Santander, que levantou, 13,182 bilhões de reais, segundo dados compilados pela B3 a partir de 2004.

10. Redecard

Quando: 2007

Quanto: 4,643 bilhões de reais

9. Carrefour Brasil

Quando: 2017

Quanto: 4,973 bilhões de reais

8. BR Distribuidora

Quando: 2017

Quanto: 5,024 bilhões de reais

7. BM&F

Quando: 2007

Quanto 5,984 bilhões de reais

6. Bovespa

Quando: 2007

Quanto: 6,626 bilhões de reais

5. OGX

Quando: 2008

Quanto: 6,712 bilhões de reais

4. Visanet (Cielo)

Quando: 2009

Quanto: 8,397 bilhões de reais

3. BB Seguridade

Quando: 2013

Quanto: 11,475 bilhões de reais

2. Rede D’Or

Quando: 2020

Quanto: 11,5 bilhões de reais

1. Santander

Quando: 2009

Quanto: 13,182 bilhões de reais