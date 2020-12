Recargas de celular da Vivo podem ser feitas com Pix

A Vivo anunciou nesta terça-feira, 8, que irá incluir o Pix como meio de pagamento de recargas em seus canais digitais — o aplicativo Meu Vivo e site.

O objetivo é ampliar alternativas de meios de pagamento e facilitar o acesso ao serviço para clientes que não têm cartão de crédito.

O Pix é o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. No meio de pagamento as transações são realizadas em até 10 segundos, a qualquer hora ou dia da semana.

Para incentivar os clientes a experimentar o meio de pagamento, a Vivo oferece um bônus de 10 GB para a primeira recarga feita com o Pix no app e site. O bônus terá validade de sete dias.

A Vivo segue adequando processos para incluir o Pix como meio de pagamento em outros canais e serviços.