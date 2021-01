Reajuste de 40% do licenciamento em SP será apenas para carros 0 Km

O Detran-SP informou nesta quarta-feira, 6, que o valor da taxa de licenciamento em 2021 será de 98,91 reais para os veículos usados em São Paulo. Anteriormente, este valor seria apenas para quem pagasse a taxa até o dia 14 de janeiro. Agora, ela é válida para todos os veículos usados independentemente do calendário de vencimento.

Segundo o Detran-SP, a taxa de licenciamento com valor atualizado de 131,80 reais deverá ser paga apenas por veículos zero quilômetros adquiridos a partir de 15 de janeiro. Quem comprar até o dia 14 de janeiro, pagará a taxa menor (98,91 reais)

O valor de 131,80 reais representa um reajuste de 40,4% na taxa de licenciamento, na comparação com 2020.

Como licenciar o veículo

No estado de São Paulo, o licenciamento anual é realizado de forma digital. Desta maneira, o motorista não precisa ir mais a uma unidade de atendimento do Detran.SP ou Poupatempo para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), documento de porte obrigatório que permite a circulação do veículo.

Para licenciar o veículo é preciso informar o número do Renavam e pagar via internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico, os débitos do veículo — IPVA, possíveis multas e a taxa de licenciamento.

Vale lembrar que em 2021 não haverá cobrança de taxa do seguro DPVAT, conforme decisão do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).

O pagamento poderá ser feito via internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico nos bancos conveniados (Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Safra, Itaú, Caixa Econômica Federal) e nas lotéricas.

Um dia após o recebimento, o CRLV ficará disponível para download e impressão no item Licenciamento Digital nos portais do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e Denatran (portalservicos.denatran.serpro.gov.br), além dos aplicativos Poupatempo Digital, Detran.SP e Carteira Digital de Trânsito — CDT. O motorista poderá salvar o documento no próprio celular ou imprimir na sua casa, em papel sulfite comum.

Para acesso ao aplicativo CDT, o login é feito com os dados do cadastro no portal de serviços do Denatran, informando o CPF e a senha. Usuários novos precisarão se cadastrar, seguindo o passo a passo informado.

Licenciamento de veículos de aluguel

Veículo de uso comercial (categoria aluguel), como táxis, van escolar, caminhão de entrega necessita de autorização para transporte emitida pelo órgão competente (Prefeitura, Artesp, EMTU, ANTT, DER ou Embratur).

No entanto, em razão da pandemia do coronavírus, o Detran-SP prorrogou o prazo que torna obrigatória a apresentação da autorização. Portanto, o veículo poderá ser licenciado para o respectivo exercício, mas terá um bloqueio administrativo no seu cadastro, como medida de segurança, até a apresentação dessa autorização renovada em uma unidade do Detran-SP ou posto do Poupatempo no município de registro do veículo.

Licenciamento de veículos movidos a GNV

Nos casos de veículos movidos a Gás Natural Veicular – GNV, para que o licenciamento seja expedido é necessária prévia aprovação em inspeção de segurança veicular com a respectiva expedição de Certificado de Segurança Veicular – CSV.

Calendário de licenciamento em São Paulo

Pelo calendário, o licenciamento anual obrigatório no estado de São Paulo começa em 1º de abril e vai até dezembro, exceto para caminhões e tratores, cujos prazos vão de setembro a dezembro.

O calendário fixa o prazo-limite para o pagamento regular do licenciamento, de acordo com o final da placa. Se não for realizado até o último dia útil do mês referente ao número final da placa, haverá incidência de multa e juros. A regra é a mesma: todos os débitos do veículo devem ser quitados. Veja calendário abaixo: