QuintoAndar chega ao Nordeste e acelera os planos de expansão

O QuintoAndar, startup que tem a maior plataforma de venda e aluguel de imóveis do país, vai cravar sua bandeira em uma nova região brasileira. A partir desta segunda-feira, 18, imóveis das cidades de Salvador e Recife poderão ser cadastrados para locação na plataforma da empresa. Com a estreia no Nordeste, o QuintoAndar passará a ter presença em 30 cidades, no total.

“Tínhamos uma estratégia de expansão em 2020, mas demos uma pausa em razão da pandemia do coronavírus. A novidade é que estamos retomando os planos de entrada em novas cidades”, contou Thiago Tourinho, sócio e diretor do QuintoAndar, em entrevista à EXAME Invest.

Salvador e Recife foram escolhidas como porta de entrada no Nordeste por serem as maiores capitais da região. Tourinho conta que a startup faz um extenso estudo para mapear o potencial de locação das cidades e qual tem sido a experiência dos inquilinos e proprietários locais. “São mercados em que já temos algum tipo de conhecimento. Eu, por exemplo, sou de Salvador e conheço Recife muito bem, mas temos um time que faz um bom trabalho de pesquisa de mercado”, diz.

Nas duas cidades, o QuintoAndar começará pelos bairros mais relevantes e irá, aos poucos, expandindo sua presença para outras áreas do entorno. Foi assim em outras regiões: a plataforma tem imóveis de 30 cidades, mas são somente 12 regiões metropolitanas no total.

O período para credenciamento e registro dos imóveis começa oficialmente hoje, 18, mas ainda levará duas semanas aproximadamente para os inquilinos soteropolitanos e recifenses possam usar a plataforma do QuintoAndar. A expectativa é que o serviço esteja diponível no começo de fevereiro. Em um primeiro momento, somente imóveis para locação serão listados.

2021 diferente de 2020

Apesar dos trancos causados pela pandemia do coronavírus, 2020 foi um bom ano para o QuintoAndar. A plataforma viveu uma queda no número de locações em abril, quando a crise ainda estava se desenhando, mas a recuperação veio antes do esperado.

“Naquele ponto, não sabíamos o que ia acontecer com a economia, mas a retomada a partir do segundo semestre do ano passado foi muito forte. Já começamos 2021 acima do esperado, e a nossa expectativa é que seja um ano de crescimento”, conta o diretor do QuintoAndar. Ele diz que o avanço em 2020 e o amadurecimento do mercado nas cidades em que a plataforma já está presente foram motores importantes para a expansão para novas regiões.

A operação de compra e venda de imóveis também deve crescer em 2021. Por enquanto, o QuintoAndar oferece essa opção somente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Mesmo sendo restrita somente às duas grandes capitais, a intermediação de venda já tem um papel importante nas receitas do QuintoAndar. Por isso, a ideia é levar o serviço para outros mercados progressivamente, inclusive para as duas novas cidades.